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  4. "Karakomik Filmler 2"nin galası Zorlu PSM'de yapıldı

"Karakomik Filmler 2"nin galası Zorlu PSM'de yapıldı

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 14.01.2020 21:41 | Son Güncelleme

Cem Yılmaz: - "Türkiye'nin en önemli oyuncularından oluşmuş bir film bu. Gerçekten arkadaşlarımla büyüklerim ve küçüklerimle beraber böyle bir işin içinde olduğum için gurur duyuyorum" - "Güzel reaksiyonlar aldık. Bugün filmimizle ilgili bir iki röportaj da yaptık. Röportaj yaptığımız arkadaşlardan birçoğu filmi izlemişti. Çok güzel şeyler söylediler iki film için de"

İSTANBUL (AA) - Cem Yılmaz'ın yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği "Karakomik Filmler" serisinin devam filmi "Karakomik Filmler 2"nin galası, Zorlu Performans Sanatları Merkezinde gerçekleştirildi.

Sanat dünyasından çok sayıda ünlü ismin katıldığı galada basın mensuplarına açıklamada bulunan Cem Yılmaz, Karakomik Filmler 2'nin çekimlerini 2018'in sonbahar aylarında tamamladıklarını belirterek, mutlu ve heyecanlı olduklarını söyledi.

Yılmaz, filmi 30 kişilik bir kadro ile dün izlediklerini aktararak, "Güzel reaksiyonlar aldık. Bugün filmimizle ilgili bir iki röportaj da yaptık. Röportaj yaptığımız arkadaşlardan birçoğu filmi izlemişti. İki film içinde çok güzel şeyler söylediler." dedi.

"Deli" ve "Emanet" adlı yapımlardan oluşan Karakomik Filmler 2'nin kalabalık bir oyuncu kadrosuna sahip olduğuna işaret eden Yılmaz, "Çok kıymetli oyuncu arkadaşlarım var. Birçoğuyla ilk defa bu kombinasyonda beraber geldik. Neticeden çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, Karakomik Filmler'in ilkiyle ikincisinin arasındaki farkın sorulması üzerine ise gülerek, şu cevabı verdi:

"Geçen seneki filmi biz yüz binlere hitap etmesi üzerine kurgulamıştık. Bu sefer milyonlara hitap etmek istiyoruz. Türkiye'nin en önemli oyuncularından oluşmuş bir film bu. Gerçekten arkadaşlarımla, büyüklerim ve küçüklerimle beraber böyle bir işin içinde olduğum için gurur duyuyorum."

- "Karakomik Filmler 2" hakkında

"Deli" ve "Emanet" adında iki kısa filmden oluşan yapımda, "Deli" en büyük hayali sevdiği kızın karşısında oturmak olan bir taksicinin, gece mesaisinde başına gelen olayları konu edinirken, "Emanet" ise yetenek yarışmalarına katılıp bu sayede şöhret olmanın hayalini kuran bir dansçının hikayesini ele alıyor.

Çekimlerinin bir kısmı Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde gerçekleştirilen dram türündeki "Deli"nin oyuncu kadrosunda aralarında Özkan Uğur, Cem Davran, Büşra Develi ve Emin Gürsoy'un bulunduğu birçok isim yer alıyor.

Komedi türündeki "Emanet" filminde ise Cem Yılmaz'ın yanı sıra Çağlar Çorumlu, Özge Özpirinçci, Tansu Biçer ve Celil Nalçakan rol alıyor.

İki yapımın da bir arada gösterileceği "Karakomik Filmler 2", 17 Ocak'ta sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

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