Karamollaoğlu'ndan 'Nerede O Eski Ramazanlar' paylaşımı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan çok konuşulacak bir paylaşım yaptı. Karamollaoğlu, 'Nerede O Eski Ramazanlar' başlığıyla paylaştığı videoda, 10 Mayıs 2018 ile 10 Mayıs 2019 yılları arasındaki sebze fiyatlarındaki artışa gönderme yaptı.
Videodaki bazı sebze fiyatları şu şekilde:
10 Mayıs 2018 kuru soğan 1,98 - 10 Mayıs 2019 kuru soğan 6,81
10 Mayıs 2018 lahana 1,65 - 10 Mayıs 2019 lahana 5,14
10 Mayıs 2018 patates 1,99 - 10 Mayıs 2019 patates 5,98
10 Mayıs 2018 sivribiber 2,77 - 10 Mayıs 2019 sivribiber 7,38
İşte Karamollaoğlu'nun o paylaşımı:
Nerede O Eski Ramazanlar! pic.twitter.com/9la6lV7FNR— Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) 10 Mayıs 2019
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