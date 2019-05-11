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Karamollaoğlu'ndan 'Nerede O Eski Ramazanlar' paylaşımı

keremuyanik keremuyanik
POLİTİKA  | 11.05.2019 11:10 | Son Güncelleme

Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından videolu olarak yaptığı 'Nerede O Eski Ramazanlar' paylaşımıyla sebze fiyatlarındaki artışa dikkat çekti.

Karamollaoğlu'ndan 'Nerede O Eski Ramazanlar' paylaşımı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan çok konuşulacak bir paylaşım yaptı. Karamollaoğlu, 'Nerede O Eski Ramazanlar' başlığıyla paylaştığı videoda, 10 Mayıs 2018 ile 10 Mayıs 2019 yılları arasındaki sebze fiyatlarındaki artışa gönderme yaptı.

Videodaki bazı sebze fiyatları şu şekilde:

10 Mayıs 2018 kuru soğan 1,98 - 10 Mayıs 2019 kuru soğan 6,81

10 Mayıs 2018 lahana 1,65 - 10 Mayıs 2019 lahana 5,14

10 Mayıs 2018 patates 1,99 - 10 Mayıs 2019 patates 5,98

10 Mayıs 2018 sivribiber 2,77 - 10 Mayıs 2019 sivribiber 7,38

İşte Karamollaoğlu'nun o paylaşımı:


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Anahtar Kelimeler:
temel karamollaoğlu Twitter sebze fiyatları

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
Sanki islam diye bir derdi varmışta eski ramazanlardan bahsediyor. İslam adına yapılan her şeye karşı biri.
Bırakın şu %1 bile oyu olmayan şaklabanı reklamını yapıp durmayın. Sanki %30 oyu var gibi caka satıyor,uyuz oluyorum.
sn karamollaoğlu ama ayıp oluyor bunları böyle paylaşmanız senin mermiden haberin varmı mermiden? ey Avrupa hep senin yüzünden oluyor bunlar bizi kıskanmayı bi bıraksan herşey çok güzel olacak da!
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