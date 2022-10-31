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Karanlık eş anlamlısı nedir? Karanlık kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

31.10.2022 17:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yazımı farklı ancak anlamları aynı olan sözcüklere eş anlamlı sözcükler denir. Eş anlamlı sözcüklerin cümlede rolü önemlidir. Her ne kadar aynı anlama işaret etseler de iletilmek istenen mesajda vurgu farklılıklarını ortaya çıkarmak için kullanılır. Eş anlamlı sözcükleri kullanırken cümlede anlam bozulması yaşanıp yaşanmadığına dikkat etmek gerekir. Peki, karanlık kelimesinin eş anlamlısı olan kelimeler nelerdir?

Karanlık eş anlamlısı nedir? Karanlık kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Karanlık kelimesi Türkçe kökenli bir kelimedir. Eski Türkçede sıfat olarak kullanılan ve "karanlık" anlamına gelen "karaŋġu" kelimesine "+lIk" ekini eklenmesiyle türetilmiştir. "Karaŋġulık" olarak türetilen bu kelime nazal n'nin (ŋ) ve /ġ/ sesinin yazımdan düşmesiyle "karanlık" hâlini almıştır. İsim ve sıfat türünde cümle içinde kullanılabilen karanlık kelimesi aynı zamanda mecaz anlamda da kullanılır. Karanlık kelimesinin anlamları:

  • Işık olmama durumu
  • Işıksız
  • Üzüntü, sıkıntı, perişanlık
  • Yasalara, töreye uygun olmayan
  • Gereğince anlaşılıp bilinemeyen, ne olacağı, sonu belli olmayan
  • Karışık
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Karanlık kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Cümle içinde eş anlamlı sözcükler birbirinin yerine kullanılabilir ancak aynı anda aynı anlama işaret eden sözcüğü kullanmak anlamda bozulmaya sebep olabilir. Her bir cümlede asıl iletilmek istenen vurguya göre eş anlamlı sözcüklerden birini seçmek cümle akışını sağlamak için faydalı olur. Karanlık sözcüğü de bu açıdan dikkat edilmesi gereken bir terimdir.

Karanlık terimi kendi başına ışığın olmaması yani görünemez olanlarla, görünemezliğin getirdiği bilinmezlik ve bilinmezliğe bağlı korku ile ilişkilendirilir ve bu bağlamda mecaz anlamları üretilir. Mecaz anlamlara dikkat edilirse istenmeyen bir durumu işaret eden terimlerin sıralandığı fark edilir. Karanlık eş anlamlısı olan kelimeler genellikle karanlığın mecaz anlamına yöneliktir ancak ışık olmama durumunu karşılayan da eş anlamlısı bulunur. Karanlığın eş anlamlısı kelimeler:

  • Çirkin
  • Işıksız
  • Zulmet
  • Muzlim
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Karanlık eş anlamlıları ile örnek cümleler

Karanlık kelimesinin eş anlamı olan kelimelerle örnek cümleler:

  • Yorgun ağaçları, ışıksız gökyüzünü ve kuşsuz ormanın üstünü koyu bir sis örtüyordu.
  • Dedikodular artması yüzünden o da bu çirkin işlerin içinde kalmamak istediği için ortamdan ayrılmış.
  • Görmek için aydınlığın olmasının gerektiği kadar zulmetin de olması gerekir.
  • Bunca yıldır güneşe hasret çekiyordu, daldığı sakin uykunun sonunda hep aynı muzlim rüyadaydı.
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