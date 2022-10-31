Karanlık eş anlamlısı nedir? Karanlık kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Karanlık kelimesi Türkçe kökenli bir kelimedir. Eski Türkçede sıfat olarak kullanılan ve "karanlık" anlamına gelen "karaŋġu" kelimesine "+lIk" ekini eklenmesiyle türetilmiştir. "Karaŋġulık" olarak türetilen bu kelime nazal n'nin (ŋ) ve /ġ/ sesinin yazımdan düşmesiyle "karanlık" hâlini almıştır. İsim ve sıfat türünde cümle içinde kullanılabilen karanlık kelimesi aynı zamanda mecaz anlamda da kullanılır. Karanlık kelimesinin anlamları:

Işık olmama durumu

Işıksız

Üzüntü, sıkıntı, perişanlık

Yasalara, töreye uygun olmayan

Gereğince anlaşılıp bilinemeyen, ne olacağı, sonu belli olmayan

Karışık

Karanlık kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Cümle içinde eş anlamlı sözcükler birbirinin yerine kullanılabilir ancak aynı anda aynı anlama işaret eden sözcüğü kullanmak anlamda bozulmaya sebep olabilir. Her bir cümlede asıl iletilmek istenen vurguya göre eş anlamlı sözcüklerden birini seçmek cümle akışını sağlamak için faydalı olur. Karanlık sözcüğü de bu açıdan dikkat edilmesi gereken bir terimdir.

Karanlık terimi kendi başına ışığın olmaması yani görünemez olanlarla, görünemezliğin getirdiği bilinmezlik ve bilinmezliğe bağlı korku ile ilişkilendirilir ve bu bağlamda mecaz anlamları üretilir. Mecaz anlamlara dikkat edilirse istenmeyen bir durumu işaret eden terimlerin sıralandığı fark edilir. Karanlık eş anlamlısı olan kelimeler genellikle karanlığın mecaz anlamına yöneliktir ancak ışık olmama durumunu karşılayan da eş anlamlısı bulunur. Karanlığın eş anlamlısı kelimeler:

Çirkin

Işıksız

Zulmet

Muzlim

Karanlık eş anlamlıları ile örnek cümleler

Karanlık kelimesinin eş anlamı olan kelimelerle örnek cümleler: