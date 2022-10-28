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Niçin eş anlamlısı nedir? Niçin kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

28.10.2022 16:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk dilinin tarihi sürecine baktığımızda birçok toplulukla etkileşim içinde olduğunu görürüz. Etkileşim yaşanan bu toplumların dilleri ile de etkileşimler meydana gelmiştir. Bu sebeple Türkçe kelime ve dil bilgisi açısından oldukça zengin bir dildir. Aynı ifadeyi sağlayan birden fazla kelime olabilir. Bu kelimelere eş anlamlı denir ve dilimizde birçok kelimenin eş anlamlısı bulunmaktadır. Niçin kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Niçin eş anlamlısı nedir? Niçin kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçe çok uzun yıllara dayanan bir geçmişe sahip ve farklı dillerle etkileşim içinde gelişmiş bir dildir. Niçin kelimesi kökeni Türkçe olan bir kelimedir. "Ne" ve "için" kelimelerinin birleşmesiyle türemiştir. Türk Dil Kurumuna göre niçin kelimesi "hangi amaçla, hangi sebeple, neden, niye" gibi anlamlar taşımaktadır. Cümle içinde zarf olarak kullanılan niçin kelimesinin eş anlamı olan sözcükler de bulunur.

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Niçin kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Türkçede pek çok kelimenin eş anlamlısı bulunmaktadır. Bu eş anlamlı sözcükleri birbirleri yerine kullanabiliriz ve bu kullanım cümle içinde herhangi bir anlatım bozukluğuna sebep olmaz. Niçin sözcüğü Türkçe kökenli bir sözcüktür. Dilimizde uzun zamandır kullanılan bir kelimedir. Hangi amaçla, hangi sebeple ve neden gibi anlamlar ifade etmektedir. Niçin eş anlamlısı olan bir kelimedir. Kullanımı fazla yaygın olan bir kelime olduğu için niçin kelimesinin eş anlamı olan sözcükleri kullanarak çeşitlilik yaratabiliriz. Niçinin eş anlamlısı olan kelimeleri şöyle sıralayabiliriz:

  • Niye
  • Neden
  • Nite

Niçin sözcüğünü kullandığımız cümlelerde yerine neden ve niye sözcüklerini de koyduğumuzda anlam bozukluğu oluşmaz.

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Niçinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Niçin sözcüğü günlük konuşma dilinde yaygın bir şekilde kullandığımız bir kelimedir. Böyle sık kullandığımız bir kelimenin eş anlamlılarını kullanmak anlatımlarımıza zenginlik katacaktır. Niçin sözcüğünün eş anlamlıları olan kelimelerini cümle içinde kullanabiliriz. Bu eş anlamlı kelimeleri kullandığımız bazı cümleleri şöyle sıralayabiliriz:

  • Ona neden böyle sert davrandığını bir türlü açıklamadı.
  • Hava çok sıcak, neden böyle giyindin anlamadım.
  • Her şeyi niye yaptığını tek tek anlattı.
  • Niye her şeye müdahale ediyorsun?
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