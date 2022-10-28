Niçin eş anlamlısı nedir? Niçin kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçe çok uzun yıllara dayanan bir geçmişe sahip ve farklı dillerle etkileşim içinde gelişmiş bir dildir. Niçin kelimesi kökeni Türkçe olan bir kelimedir. "Ne" ve "için" kelimelerinin birleşmesiyle türemiştir. Türk Dil Kurumuna göre niçin kelimesi "hangi amaçla, hangi sebeple, neden, niye" gibi anlamlar taşımaktadır. Cümle içinde zarf olarak kullanılan niçin kelimesinin eş anlamı olan sözcükler de bulunur.

Niçin kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Türkçede pek çok kelimenin eş anlamlısı bulunmaktadır. Bu eş anlamlı sözcükleri birbirleri yerine kullanabiliriz ve bu kullanım cümle içinde herhangi bir anlatım bozukluğuna sebep olmaz. Niçin sözcüğü Türkçe kökenli bir sözcüktür. Dilimizde uzun zamandır kullanılan bir kelimedir. Hangi amaçla, hangi sebeple ve neden gibi anlamlar ifade etmektedir. Niçin eş anlamlısı olan bir kelimedir. Kullanımı fazla yaygın olan bir kelime olduğu için niçin kelimesinin eş anlamı olan sözcükleri kullanarak çeşitlilik yaratabiliriz. Niçinin eş anlamlısı olan kelimeleri şöyle sıralayabiliriz:

Niye

Neden

Nite

Niçin sözcüğünü kullandığımız cümlelerde yerine neden ve niye sözcüklerini de koyduğumuzda anlam bozukluğu oluşmaz.

Niçinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Niçin sözcüğü günlük konuşma dilinde yaygın bir şekilde kullandığımız bir kelimedir. Böyle sık kullandığımız bir kelimenin eş anlamlılarını kullanmak anlatımlarımıza zenginlik katacaktır. Niçin sözcüğünün eş anlamlıları olan kelimelerini cümle içinde kullanabiliriz. Bu eş anlamlı kelimeleri kullandığımız bazı cümleleri şöyle sıralayabiliriz: