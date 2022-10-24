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Rivayet eş anlamlısı nedir? Rivayet kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

24.10.2022 17:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Halk arasında söylenen sözlere ve söylentilere rivayet denir. Rivayetler genel olarak doğruluğu ve kesinliği belli olmayan, ağızdan ağıza dolaşan söylentiler ve haberler için kullanılan bir kelimedir. Arapçayla Türkçenin etkileşimi sonucunda dilimize geçmiştir. Uzun zamandır dilimizde olan rivayet kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler de dilimizde bulunur. Peki, rivayet kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Rivayet eş anlamlısı nedir? Rivayet kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Rivayet kelimesi dilimize Arapçadan geçmiş bir kelimedir. Arapçada "birbirinden aktararak söyleme" anlamına gelen "rivāyet" kelimesinden alıntıdır. Türkçeye de benzer bir anlamda geçen bu kelime Türkçeleşmiş ve "rivayet" hâlini almıştır. Türk Dil Kurumuna göre rivayet kelimesinin anlamları şu şekildedir:

  • Söylenti
  • Bir olay, bir haber veya sözü nakletme

Rivayet kelimesi aynı zamanda "rivayet olunmak/edilmek" birleşik fiilinde kullanılır. Bu ifade "bir olay, haber anlatılmak" anlamına gelir. Aynı zamanda Türkçe dil bilgisinde kullanılan "rivayet birleşik zamanı" dil bilgisi terimi olarak da kullanılır. Rivayet kelimesiyle ilgili örnek cümle kurmak gerekirse:

  • Tüm gün boyunca sokakta duyduğu dedikodulardan, rivayetlerden bahsedip durdu.
  • Bir rivayete göre burada yaşayan yaşlı bir cadı varmış.
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Rivayet kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Türkçede bazı kelimelerin birden fazla anlamdaşı olabilir. Rivayet kelimesi eş anlamı olan kelimelerden birisidir ancak rivayet eş anlamlısı olan bir kelime vardır. Rivayetin eş anlamlısı olan kelime "söylenti" kelimesidir. Söylenti kelimesi Türkçe kökenli bir kelimedir. Türkçe "söylen-" fiilinden türetilen Yeni Türkçe bir kelimedir.

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Rivayetin eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Rivayet kelimesinin eş anlamı olan söylenti kelimesiyle ve rivayet kelimesiyle ilgili çeşitli cümle örnekleri şu şekildedir:

  • Bir rivayete göre Mecnun, Leyla’ya duyduğu aşk yüzünden kendini çöllere vurmuştur.
  • Biz buralarda yokken bir rivayet almış başını gitmiş.
  • Böyle rivayetlere inanıp vaktimizi boşa harcamayalım.
  • Af söylentilerine kulak asmayın çünkü bu af size yansımayacak.
  • Sınıfta dolaşan söylentiler yüzünden tüm sınıf disiplinlik olmuştu.
  • Kulaktan dolma bilgilerle saçma sapan söylentiler yaymaktan vazgeçin.
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