Rivayet eş anlamlısı nedir? Rivayet kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Rivayet kelimesi dilimize Arapçadan geçmiş bir kelimedir. Arapçada "birbirinden aktararak söyleme" anlamına gelen "rivāyet" kelimesinden alıntıdır. Türkçeye de benzer bir anlamda geçen bu kelime Türkçeleşmiş ve "rivayet" hâlini almıştır. Türk Dil Kurumuna göre rivayet kelimesinin anlamları şu şekildedir:
Rivayet kelimesi aynı zamanda "rivayet olunmak/edilmek" birleşik fiilinde kullanılır. Bu ifade "bir olay, haber anlatılmak" anlamına gelir. Aynı zamanda Türkçe dil bilgisinde kullanılan "rivayet birleşik zamanı" dil bilgisi terimi olarak da kullanılır. Rivayet kelimesiyle ilgili örnek cümle kurmak gerekirse:
Türkçede bazı kelimelerin birden fazla anlamdaşı olabilir. Rivayet kelimesi eş anlamı olan kelimelerden birisidir ancak rivayet eş anlamlısı olan bir kelime vardır. Rivayetin eş anlamlısı olan kelime "söylenti" kelimesidir. Söylenti kelimesi Türkçe kökenli bir kelimedir. Türkçe "söylen-" fiilinden türetilen Yeni Türkçe bir kelimedir.
Rivayet kelimesinin eş anlamı olan söylenti kelimesiyle ve rivayet kelimesiyle ilgili çeşitli cümle örnekleri şu şekildedir: