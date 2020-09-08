Karantinada seksi giysileriyle ev işi yapan ünlüler

Karantinada Lizzie Cundy’den Jessica Shears’a ve Amanda Holden’a herkes kırmızı halıya hazırlanır gibi giyinip ev işleri yaptı. Hatta bazıları bahçe işi yaparken gelinlik bile giydi. Heidi Klum, bitkileri sularken takipçilerinin hayal gücünü çalıştırıyor.

Bazıları dantelli iç çamaşırlarıyla çöpleri atarken, bazıları temizlik sırasında bikini giyiyor. Ünlüler evlerini ve bahçelerini adeta podyuma dönüştürüyor. Bu trende en son katılan Heidi Klum da üstsüz olarak çiçeklerini sularken, kusursuz vücudunu sergiledi. Geriye taralı ıslak saçları ve baştan çıkarıcı bakışlarıyla kameraya bakan 47 yaşındaki yıldızın bikini altından başka bir şey giymediği görülüyor. İşte seksi görünümleriyle ev işi yapan ünlüler; Heidi, sosyal medyada seksi fotoğraflar paylaşmasıyla biliniyor.

LIZZIE CUNDY Seksi ev işlerinin kraliçesi tacı Lizzie Cundy’e verilmiş olabilir. 52 yaşındaki yıldız son aylarda bikinisiyle bahçe işleri yapılırken poz verdi. Lizzie bahçede çalışırken seksi bikiniler giymeyi tercih etti.

Lizzie, bitkilerini bile budadı.



Bahçeyle ilgilenirken bikini koleksiyonunu sergiledi.

Lizzie elinde devasa bahçe makasıyla poz verdiği fotoğrafta yalnızca minik bir bikini giyerken bahçesini adeta bir kırmızı halıya çeviriyor. Bu gönderiyi Instagram'da gör Lizzie Cundy (@lizziecundy)'in paylaştığı bir gönderi ( 6 Nis, 2020, 5:46öö PDT ) Lizzie kişisel kırmızı halısında ütü bile yapıyor.

Mayosuyla traktör kullanıyor.

JESSICA SHEARS Love Island yıldızı Instagram sayfasında da rengarenk (bold

27 yaşındaki Jessica Shears karantina sırasında üzerindeki dantelli iç çamaşırıyla çarşafları asarken poz verdi. Bu gönderiyi Instagram'da gör Jessica Rose (@jessica_rose_uk)'in paylaştığı bir gönderi ( 16 Tem, 2020, 9:58öö PDT ) Bir kolunda sepet taşıyan yıldız, iç çamaşırları içinde en samimi pozu verebilmek için elinden geleni yaptı. MALIN ANDERSSON Karantinada sosyal medyada yayınladığı bir dizi fotoğrafla, Malin vücuduna duyduğu güveni kanıtlamış oldu. Love Island güzeli 27 yaşındaki Malin geçtiğimiz ay pembe dantelli iç çamaşırı içinde çöpleri çıkarırken verdiği pozla hayranlarını hayal kırıklığına uğratmadı. Malin Andersson, karantinada verdiği pozla bedenine duyduğu güveni ortaya koydu.

Malin, çöpleri atarken giydiği pembe iç çamaşırı ile dikkat çekti.

Geçtiğimiz aylarda kendisiyle yapılan röportajda Malin, vücudunda en sevdiği yerin poposu olduğunu ve şeklini beğendiğini ifade etmişti.