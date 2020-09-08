Karantinada seksi giysileriyle ev işi yapan ünlüler

Karantinada Lizzie Cundy’den Jessica Shears’a ve Amanda Holden’a herkes kırmızı halıya hazırlanır gibi giyinip ev işleri yaptı. Hatta bazıları bahçe işi yaparken gelinlik bile giydi.
Heidi Klum, bitkileri sularken takipçilerinin hayal gücünü çalıştırıyor.
Bazıları dantelli iç çamaşırlarıyla çöpleri atarken, bazıları temizlik sırasında bikini giyiyor. Ünlüler evlerini ve bahçelerini adeta podyuma dönüştürüyor.
Bu trende en son katılan Heidi Klum da üstsüz olarak çiçeklerini sularken, kusursuz vücudunu sergiledi. Geriye taralı ıslak saçları ve baştan çıkarıcı bakışlarıyla kameraya bakan 47 yaşındaki yıldızın bikini altından başka bir şey giymediği görülüyor.
İşte seksi görünümleriyle ev işi yapan ünlüler;
Heidi, sosyal medyada seksi fotoğraflar paylaşmasıyla biliniyor.
Seksi ev işlerinin kraliçesi tacı Lizzie Cundy’e verilmiş olabilir. 52 yaşındaki yıldız son aylarda bikinisiyle bahçe işleri yapılırken poz verdi.
Lizzie bahçede çalışırken seksi bikiniler giymeyi tercih etti.
Lizzie, bitkilerini bile budadı.
Bahçeyle ilgilenirken bikini koleksiyonunu sergiledi.
Lizzie elinde devasa bahçe makasıyla poz verdiği fotoğrafta yalnızca minik bir bikini giyerken bahçesini adeta bir kırmızı halıya çeviriyor.
Lizzie kişisel kırmızı halısında ütü bile yapıyor.
Mayosuyla traktör kullanıyor.
Love Island yıldızı Instagram sayfasında da rengarenk (bold
27 yaşındaki Jessica Shears karantina sırasında üzerindeki dantelli iç çamaşırıyla çarşafları asarken poz verdi.
Bir kolunda sepet taşıyan yıldız, iç çamaşırları içinde en samimi pozu verebilmek için elinden geleni yaptı.
Karantinada sosyal medyada yayınladığı bir dizi fotoğrafla, Malin vücuduna duyduğu güveni kanıtlamış oldu.
Love Island güzeli 27 yaşındaki Malin geçtiğimiz ay pembe dantelli iç çamaşırı içinde çöpleri çıkarırken verdiği pozla hayranlarını hayal kırıklığına uğratmadı.
Malin Andersson, karantinada verdiği pozla bedenine duyduğu güveni ortaya koydu.
Malin, çöpleri atarken giydiği pembe iç çamaşırı ile dikkat çekti.
Geçtiğimiz aylarda kendisiyle yapılan röportajda Malin, vücudunda en sevdiği yerin poposu olduğunu ve şeklini beğendiğini ifade etmişti.
Nicole geçtiğimiz ay üzerindeki göz alıcı tulumla yer silerken poz vermişti. 42 yaşındaki yıldız dikkat çekici tulumunu mavi bulaşık eldivenleriyle tamamlayarak ev işi yaparken göz kamaştırıcı olduğunu gösterdi.
Nicole, yerleri silerken giydiği göz alıcı tulumla poz verdi.
Göz kırparak verdiği pozuyla Nicole, hayranlarını büyülediği paylaşıma “Rutin karantina temizliği ve yemek pişirme kıyafeti” notunu yazmıştı.
Crsitiano Ronaldo’nun diğer yarısı Georgina Rodriguez bahçede çamaşır asarken verdiği pozda, kusursuz vücudunu sergiledi.
Georgina Rodriguez çamaşırlarla ilgilenirken oldukça seksi görünüyor.
O sıralarda Portekiz’de bulunan çift, eğlenirken aynı zamanda formunu korudu. Egzersiz videoları paylaşan Rodriguez, Cristiano ile eğlenceli vakit geçirirken görüldü.
Amanda Holden, topuklu ayakkabılarını giyip çöp çıkarmakla kalmadı, aynı zamanda çimleri biçerken gelinlik de giydi. 42 yaşındaki yıldız, eşi Chris Hughes ve iki kızı ile birlikte karantinadayken uzun pembe elbisesi ve stilettosuyla çöpleri boşaltarak bu trendin başlatıcılarından biri olmuştu.
Amanda Holden çöpleri çıkarırken çok etkileyici görünüyor.
Holden, gelinliği ile çimenleri biçiyor.
Hiçbir sosyal medya trendini kaçırmayan Katie Price, Amanda Holden’dan ilham alarak gelinliği ile yerleri süpürdü.
Katie Price, Amanda’nın başlattığı akıma gelinlik giyerek katıldı.
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