Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence

Karantinaya alınacaklar! Son kalan iki tane de Çin'e döndü

Japonya’daki dev pandalar Xiao Xiao ve Lei Lei’nin Çin'e döndüğü bildirildi.

Karantinaya alınacaklar! Son kalan iki tane de Çin'e döndü
Çiğdem Sevinç

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Ueno Hayvanat Bahçesi'ndeki dev pandalar Xiao Xiao ve Lei Lei, Çin'e döndü. İki pandanın hayvanat bahçesinden ayrılmasıyla Japonya, yarım yüzyılın ardından ilk kez pandasız kaldı.

Karantinaya alınacaklar! Son kalan iki tane de Çin e döndü 1

1972'DE HEDİYE PANDA

Pandalar bugün yerel saatle 01.00'de Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'ya ulaştı. Pandalar buradan, karantinaya alınacakları Çin Dev Panda Koruma ve Araştırma Merkezi'nin Ya'an üssüne sevk edildi.

Karantinaya alınacaklar! Son kalan iki tane de Çin e döndü 2

Çin ilk kez 1972'de Japonya ile normalleşen ikili ilişkilerin anısına Tokyo'daki Ueno Hayvanat Bahçesi'ne panda hediye etti.

Karantinaya alınacaklar! Son kalan iki tane de Çin e döndü 3

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
En pahalı köy! Evlerin değeri dudak uçuklatıyorEn pahalı köy! Evlerin değeri dudak uçuklatıyor
Erzincan'ın 'nazar boncuğu' donduErzincan'ın 'nazar boncuğu' dondu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Çin Japonya panda
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Trump gözünü dikti, açık açık tehdit etti: Yakında çökecek!

Trump gözünü dikti, açık açık tehdit etti: Yakında çökecek!

Suudi Arabistan'da kritik toplantı! Prens Selman'dan 'Türkiye' talimatı

Suudi Arabistan'da kritik toplantı! Prens Selman'dan 'Türkiye' talimatı

7 PAOK'lu taraftar hayatını kaybetti! İntihar gibi kaza...

7 PAOK'lu taraftar hayatını kaybetti! İntihar gibi kaza...

Program tutmadı kriz çıktı! İşine son verildi

Program tutmadı kriz çıktı! İşine son verildi

'Herkes elindekine sahip çıksın' İslam Memiş'ten altın yorumu 'Yeni bir dönem'

'Herkes elindekine sahip çıksın' İslam Memiş'ten altın yorumu 'Yeni bir dönem'

Köfteci Yusuf'a siber saldırı! Müşteri ve çalışanların verileri ihlal edildi

Köfteci Yusuf'a siber saldırı! Müşteri ve çalışanların verileri ihlal edildi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.