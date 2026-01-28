Karantinaya alınacaklar! Son kalan iki tane de Çin'e döndü

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Ueno Hayvanat Bahçesi'ndeki dev pandalar Xiao Xiao ve Lei Lei, Çin'e döndü. İki pandanın hayvanat bahçesinden ayrılmasıyla Japonya, yarım yüzyılın ardından ilk kez pandasız kaldı.

1972'DE HEDİYE PANDA

Pandalar bugün yerel saatle 01.00'de Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'ya ulaştı. Pandalar buradan, karantinaya alınacakları Çin Dev Panda Koruma ve Araştırma Merkezi'nin Ya'an üssüne sevk edildi.

Çin ilk kez 1972'de Japonya ile normalleşen ikili ilişkilerin anısına Tokyo'daki Ueno Hayvanat Bahçesi'ne panda hediye etti.