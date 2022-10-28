Sıra eş anlamlısı nedir? Sıranın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Günlük konuşmalarda veya yazılı metinlerde sıra sözcüğü çok sık karşımıza çıkmaktadır. Sıra kelimesi cümle içerisinde çoğunlukla isim hâliyle kullanılmaktadır. Türk Dil Kurumuna göre bu sözcüğün birden fazla anlamı bulunmaktadır. Bu anlamlar aşağıdaki listede yer almaktadır.

(İsim) Yan yana, birbiri ardınca düzgün bir biçimde dizilmiş kimselerin veya şeylerin tamamı, dizi

(İsim) Bu şekildeki topluluğun durumu

(İsim) Belli başlı bir düzene veya özelliğe göre dizilme şekli

(İsim) Bir şeye ayrılan, elverişli görülen ya da denk gelen zaman

(İsim) Devre, iş, nöbet

(İsim) Tahtadan oturak, bank

(İsim) Sınıf, dershane gibi alanlarda kullanılan ve oturup yazı yazacak şekilde imal edilen mobilya

(İsim) Nizam, düzen, tertip

(İsim) Yanı, önü, arkası ve ardı sözcüklerinden sonra gelerek tamlama oluşturan ve “önünden, yanından, arkasından, ardından, beraberinde” manalarında kullanılan söz

Sıra sözcüğünün içerisinde geçtiği “sıra dışı, sıra dayağı, sıra malı, sıra gecesi, sıradağ, ardı sıra, ara sıra, keyfi sıra, arkası sıra, alfabe sırası, o sırada, sıra makinesi, tam sırası, söz sırası” gibi birleşik kelimeler de kullanılmaktadır. Sıra sözcüğü ile ilgili bazı deyim ve atasözleri de vardır. Bunlara örnek olarak “sırası gelmek, sıra savmak, sırasını kaybetmek, sıraya koymak, sırasına göre” gibi deyim ve atasözlerini gösterebiliriz.

Sıra kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Sıra eş anlamlısı olan birden fazla sözcük bulunmaktadır. Bu sözcükler aynı anlama geldiklerinden dolayı, cümle içerisinde kullanılırken birbirlerinin yerini doldurmaktadır. Anlamdaş sözcüklerin kullanımı, cümlelerin tekrara düşmesinin önüne geçmektedir. Sıranın eş anlamlısı olan kelimeler:

Dizi

Gün

Nöbet

Rabıta

Saf

Silsile

Sıranın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Sıra kelimesinin eş anlamı olan sözcüklerle ilgili bazı örnek cümleler aşağıda yer almaktadır: