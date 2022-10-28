Sıra eş anlamlısı nedir? Sıranın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Günlük konuşmalarda veya yazılı metinlerde sıra sözcüğü çok sık karşımıza çıkmaktadır. Sıra kelimesi cümle içerisinde çoğunlukla isim hâliyle kullanılmaktadır. Türk Dil Kurumuna göre bu sözcüğün birden fazla anlamı bulunmaktadır. Bu anlamlar aşağıdaki listede yer almaktadır.
Sıra sözcüğünün içerisinde geçtiği “sıra dışı, sıra dayağı, sıra malı, sıra gecesi, sıradağ, ardı sıra, ara sıra, keyfi sıra, arkası sıra, alfabe sırası, o sırada, sıra makinesi, tam sırası, söz sırası” gibi birleşik kelimeler de kullanılmaktadır. Sıra sözcüğü ile ilgili bazı deyim ve atasözleri de vardır. Bunlara örnek olarak “sırası gelmek, sıra savmak, sırasını kaybetmek, sıraya koymak, sırasına göre” gibi deyim ve atasözlerini gösterebiliriz.
Sıra eş anlamlısı olan birden fazla sözcük bulunmaktadır. Bu sözcükler aynı anlama geldiklerinden dolayı, cümle içerisinde kullanılırken birbirlerinin yerini doldurmaktadır. Anlamdaş sözcüklerin kullanımı, cümlelerin tekrara düşmesinin önüne geçmektedir. Sıranın eş anlamlısı olan kelimeler:
Sıra kelimesinin eş anlamı olan sözcüklerle ilgili bazı örnek cümleler aşağıda yer almaktadır: