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Sıra eş anlamlısı nedir? Sıranın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

28.10.2022 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dilimizde hemen hemen çoğu sözcüğün eş anlamlısı vardır. Sıra sözcüğü de bunlardan biridir. Bu sözcük ve eş anlamlıları, günlük hayatta da çok sık kullanılmaktadır. Sıra sözcüğü Eski Türkçe bir kelimedir. Birden fazla anlama sahip olan sıra kelimesi eş anlamlılık durumu da gösterir. Peki, sıra kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler nelerdir?

Sıra eş anlamlısı nedir? Sıranın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Günlük konuşmalarda veya yazılı metinlerde sıra sözcüğü çok sık karşımıza çıkmaktadır. Sıra kelimesi cümle içerisinde çoğunlukla isim hâliyle kullanılmaktadır. Türk Dil Kurumuna göre bu sözcüğün birden fazla anlamı bulunmaktadır. Bu anlamlar aşağıdaki listede yer almaktadır.

  • (İsim) Yan yana, birbiri ardınca düzgün bir biçimde dizilmiş kimselerin veya şeylerin tamamı, dizi
  • (İsim) Bu şekildeki topluluğun durumu
  • (İsim) Belli başlı bir düzene veya özelliğe göre dizilme şekli
  • (İsim) Bir şeye ayrılan, elverişli görülen ya da denk gelen zaman
  • (İsim) Devre, iş, nöbet
  • (İsim) Tahtadan oturak, bank
  • (İsim) Sınıf, dershane gibi alanlarda kullanılan ve oturup yazı yazacak şekilde imal edilen mobilya
  • (İsim) Nizam, düzen, tertip
  • (İsim) Yanı, önü, arkası ve ardı sözcüklerinden sonra gelerek tamlama oluşturan ve “önünden, yanından, arkasından, ardından, beraberinde” manalarında kullanılan söz

Sıra sözcüğünün içerisinde geçtiği “sıra dışı, sıra dayağı, sıra malı, sıra gecesi, sıradağ, ardı sıra, ara sıra, keyfi sıra, arkası sıra, alfabe sırası, o sırada, sıra makinesi, tam sırası, söz sırası” gibi birleşik kelimeler de kullanılmaktadır. Sıra sözcüğü ile ilgili bazı deyim ve atasözleri de vardır. Bunlara örnek olarak “sırası gelmek, sıra savmak, sırasını kaybetmek, sıraya koymak, sırasına göre” gibi deyim ve atasözlerini gösterebiliriz.

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Sıra kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Sıra eş anlamlısı olan birden fazla sözcük bulunmaktadır. Bu sözcükler aynı anlama geldiklerinden dolayı, cümle içerisinde kullanılırken birbirlerinin yerini doldurmaktadır. Anlamdaş sözcüklerin kullanımı, cümlelerin tekrara düşmesinin önüne geçmektedir. Sıranın eş anlamlısı olan kelimeler:

  • Dizi
  • Gün
  • Nöbet
  • Rabıta
  • Saf
  • Silsile
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Sıranın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Sıra kelimesinin eş anlamı olan sözcüklerle ilgili bazı örnek cümleler aşağıda yer almaktadır:

  • Bu sabahki aile toplantısında bir dizi sorunu gündeme getirdik.
  • Hayatımdaki dert ve sorunlar silsilesi canımı çok sıkıyordu.
  • Çocuklar yaşlarına göre saflara ayrılıp öyle odaya geçtiler.
  • Bu akşamki nöbet bendeydi ve hiç uyumamıştım.
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