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Müşteri eş anlamlısı nedir? Müşteri kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

28.10.2022 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir kelimenin, farklı yazılan başka bir bir kelimeyle aynı anlamda olmasına eş anlamlılık durumu denir. Türkçede eş anlamlı kelimelerin sayısı fazladır ve ifadelerde sıkça kullanılır. Eş anlamlıların bu kadar fazla olmasının sebebi Türkçenin kelime haznesinin geniş olmasıdır. Arapça kökenli olan müşteri kelimesi de eş anlamlılık durumu gösteren bir kelimedir. Peki, müşteri kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir, cümle içinde nasıl kullanılır?

Müşteri eş anlamlısı nedir? Müşteri kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Dilimizde iki farklı müşteri kelimesi vardır. İkisinin kökeni de Arapçadır ve Arapça "muşterī" kelimesinden alıntıdır. Bir şeyi ücret ödeyerek alan kişi için kullanılan müşteri kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre iki farklı anlamı vardır:

  • Hizmet, mal vb. alan ve karşılığında ücret ödeyen kimse
  • Alıcı

Bir diğer Müşteri kelimesi de özel isimdir. Yine aynı Arapça kökten türeyerek dilimize kazandırılan bu kelime gök bilimi terimidir. Müşteri, dokuz uydusu bulunan ve güneşe olan yakınlık sıralamasında beşinci sırada yer alan, en büyük gezegen yani Jüpiter'dir.

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Müşteri kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Türkçemizde hemen hemen her kelimenin eş anlamlı bir karşılığı bulunmaktadır. Eş anlamlı kelimeler her ne kadar farklı yazılsalar da aynı yahut benzer anlamı taşırlar. Müşteri kelimesi de eş anlamlılık durumuna sahip bir kelimedir. Müşterinin eş anlamlısı olan bir kelime vardır ancak iki farklı müşteri kelimesi vardır. Bu nedenle müşteri eş anlamlısı kelimeleri kullanırken mutlaka kelimenin ve cümlenin anlamını kontrol etmemiz gerekir. Müşteri kelimesinin eş anlamı:

  • Alıcı
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Müşterinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Eş anlamlı kelimeler anlam olarak aynı, yazılışları farklı olan kelimelerdir. Bu durumda ifadelerimizde asıl kelime yerine eş anlamlı kelimeleri kullandığımızda anlatım bozukluğu yaşanmaz. Müşterinin eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler:

  • Alıcı her zaman haklıdır diyen atalarımız değil mi?
  • Alıcılarımız bizler için çok değerlidir.
  • Alıcı kitlemizi her geçen gün daha fazla genişleterek ilerliyoruz.
  • Her alıcı bir değil, işe biraz alışınca anlarsın.
  • Alıcı, balığının tuz katılmadan pişirilmesini istedi.
  • Alıcı bu ürünleri kabinde bıraktı.
  • Son zamanlarda alıcılara yetişemez olduk.
  • Bizler alıcılarımıza misafir gözüyle bakmaktayız.
  • Alıcımız bizim ekmek teknemiz.
  • Alıcıları elde tutmak için kampanya yapmamız gerekiyor.
  • Alıcılara indirimi görünce dükkâna girmeden geçmiyorlar.
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