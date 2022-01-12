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Karda tek sıra halinde yürüyen yüzlerce göçmenin görüntüleri olay olmuştu! Van Valiliği açıklama yaptı

12.01.2022 23:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karda tek sıra halinde yürüyen yüzlerce kaçak göçmenin videosu sosyal medyada hızla yayılmıştı. Kaçak göçmenlerin Van üzerinden Türkiye'ye giriş yaptıkları iddiaları üzerine açıklama geldi. Van Valiliğinden yapılan açıklamada, görüntülerin Van sınırları içinde değil, İran topraklarında çekildiği duyuruldu.

Karda tek sıra halinde yürüyen yüzlerce göçmenin görüntüleri olay olmuştu! Van Valiliği açıklama yaptı

Aralarında çocukların da bulunduğu yüzlerce kaçak göçmenin, kar yağışı altında tek sıra halinde yürümesi görüntüleri sosyal medya hesaplarında paylaşılmıştı. Görüntülerin sosyal medyada tepki çekmesinin ardından Van Valiliğinden, tek sıra halinde karda yürüyen kaçak göçmenlerle ilgili açıklama geldi.

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"GÖRÜNTÜLER VAN'DA DEĞİL, İRAN'DA ÇEKİLDİ"

Yapılan açıklamada, görüntülerin Van sınırları içerisinde çekilmediği belirtilerek, "12.01.2022 tarihinde bazı sosyal medya hesaplarından Van üzerinden Türkiye’ye kaçak yollarla giriş yapan kişiler olduğu iddia edilen paylaşım ile ilgili olarak; yapılan araştırmalarda bahse konu görüntülerin ilimiz sınırları içerisinde çekilmediği tespit edilmiş olup; görüntülerin İran topraklarında çekildiği değerlendirilmektedir" denildi.

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"1137 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI"

Açıklamanın devamında, ocak ayında engellenen kaçak göçmenlerle ilgili de bilgi verilerek şu ifadelere yer verildi:

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"Güvenlik birimlerimizce ocak ayı içerisinde illegal yollarla ülkemize girmeye çalışan toplam 1137 düzensiz göçmen engellenmiştir. Ayrıca ocak ayı içerisinde göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 44 organizatör yakalanmış, haklarında yasal işlem yapılarak adli mercilere teslim edilmiştir. Olumsuz hava şartlarına rağmen, gerek sınır hattında gerekse ilimiz genelinde düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile mücadelemiz tam bir eşgüdüm ve kararlılıkla devam etmektedir."

ÜMİT ÖZDAĞ'IN PARTİSİ DE GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞMIŞTI

Ümit Özdağ'ın Genel Başkanı olduğu Zafer Partisi de sosyal medya hesabından söz konusu görüntüleri paylaşmıştı. Zafer Partisi paylaşımında "Van/Özalp (büyük ihtimalle) üzerinden son 7 gün içinde sınırı geçerek giren kaçaklar. Afrika ve Asya’dan yüzbinler Türkiye’ye gelmeye devam ediyor" notunu yazmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Van
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