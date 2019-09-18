Kardeş Çocukları dizisi 2. sezonu yeni oyuncularla açtı! Cem Davran hangi rolde oynuyor?

Başrollerinde Mehmet Aslantuğ, Ayça Bingöl, Nur Fettahoğlu, Afra Saraçoğlu, Berkay Hardal, Batuhan Ekşi, Evrim Doğan, Alara Turan, Cem Davran ve Engin Alkan'ın yer aldığı, yönetmenliğini Çağatay Tosun'un üstlendiği diziye son olarak Hıçkırık'ta rol alan Emre İğdemir dahil oldu.

Cem Davran, Kardeş Çocukları dizisinde ‘Adnan’ karakterine hayat verecek ve yaptığı kötülüklerle tansiyonu artıracak.

Davran'ın oğlunu oynayacak isim de belli oldu. Oyuncu Erdem Yılmaz Kardeş Çocukları dizisinde Cem Davran'ın canlandırdığı Adnan karakterinin oğlunu oynayacak.

