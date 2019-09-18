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Kardeş Çocukları dizisi 2. sezonu yeni oyuncularla açtı! Cem Davran hangi rolde oynuyor?

DİZİ HABERLERİ  | 18.09.2019 01:08 | Son Güncelleme

Gold Film'in yapımcılığını üstlendiği "Kardeş Çocukları" dizisine yeni bir oyuncu dahil oldu. Yayınlandığı ilk bölümden itibaren izleyenlerin büyük beğenisini toplayan Kardeş Çocukları'na Cem Davran'dan sonra Emre İğdemir de katıldı.

Kardeş Çocukları dizisi 2. sezonu yeni oyuncularla açtı! Cem Davran hangi rolde oynuyor?

Başrollerinde Mehmet Aslantuğ, Ayça Bingöl, Nur Fettahoğlu, Afra Saraçoğlu, Berkay Hardal, Batuhan Ekşi, Evrim Doğan, Alara Turan, Cem Davran ve Engin Alkan'ın yer aldığı, yönetmenliğini Çağatay Tosun'un üstlendiği diziye son olarak Hıçkırık'ta rol alan Emre İğdemir dahil oldu.

hickirik-dizisi-enginin-emre-igdemir-boyu-kac

Cem Davran, Kardeş Çocukları dizisinde ‘Adnan’ karakterine hayat verecek ve yaptığı kötülüklerle tansiyonu artıracak.

Davran'ın oğlunu oynayacak isim de belli oldu. Oyuncu Erdem Yılmaz Kardeş Çocukları dizisinde Cem Davran'ın canlandırdığı Adnan karakterinin oğlunu oynayacak.

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Kardeş Çocukları emre iğdemir

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