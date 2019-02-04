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Kardeş Çocukları dizisinde ağlatan kavuşma sahnesi! Kardeş Çocukları 3. yeni bölüm fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 04.02.2019 02:46 | Son Güncelleme

Kardeş Çocukları dizisinin 3. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Mehmet Aslantuğ, Ayça Bingöl, Nur Fettahoğlu, Furkan Andıç, Afra Saraçoğlu'nun başrollerini paylaştığı Kardeş Çocukları'nın 2. bölümünde sürpriz gelişmeler yaşandı. Kardeş Çocukları son bölümde, Hayat’ın Umay’ın teyzesi olduğu haberlerinin çıkması ortalığı karıştırdı. Kardeş Çocukları 3. yeni bölüm fragmanında, Ümran ve Umay'ın kavuşmasında duygusal anlar yaşanıyor. İşte Kardeş Çocukları dizisi 3. yeni bölüm fragmanı.

Star TV'nin yeni dizisi Kardeş Çocukları 3 Şubat Pazar akşamı 2. son bölümüyle ekrana geldi. Kardeş Çocukları yeni bölümde, Hayat, teyzesinin Umay Karay olduğu gerçeğiyle yüzleşti. Yeni bölüm fragmanında ise Hayat ve annesi Ümran'ın duygu dolu kavuşma sahnesi dikkat çekti.

KARDEŞ ÇOCUKLARI 2. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Hayat, teyzesinin Umay Karay olduğu gerçeğiyle yüzleşirken, Ümran’ın en kötü kabusu gerçek olmuştur. Ümran, büyük bir isyanla uç ve tehlikeli yerlere sürüklenir. Yıllar önce terk ettiği kızını, yeğeni olarak evinde ağırlamak Umay için de hiç kolay olmaz. Hayat’ın teyze evindeki ilk gecesi, yaşadığı travmaların gölgesinde olaylı geçer. Hayal’in sıcaklığı ile kızlar arasında hızlı bir bağ kurulurken, Volkan’ın şeytan tüyü Hayat’ı da yakalamaya başlar. Kafasında onlarca cevapsız soruyla, annesine kavuşmak için gün sayarken, bir yandan teyzesinin buzlarını kırmaya çalışan Hayat’ın yolu bir anda Yıldırım’a çıkar. Yıldırım’ın, Karay ailesiyle olan sürpriz bağı, onu adım adım hayatının en büyük gerçeğine yaklaştırmaktadır. Karay’lar Volkan’ın gizemli misafiri için hazırlık yaparken, Ümran’ın hamlesi Umay’ı hazırlıksız yakalar. Öte yandan, dilinin ucundaki sırla yıllarca Ümran’ı yönetmiş olan Cemal, bu kez Umay’ı avlamak üzeredir.

KARDEŞ ÇOCUKLARI KONUSU NEDİR?
Tıp dünyasının aktivist yanıyla dikkat çeken ünlü profesörü Yıldırım Saner'in gençlik yıllarında tanıdığı Ümran (Ayça Bingöl) ve Umay'la (Nur Fettahoğlu) yeniden bir araya gelmesiyle dizide izleyiciyi şoke edecek sırlar ortaya çıkacak. Mehmet Aslantuğ, ön hazırlık çalışmalarına aylar öncesinden çalışmaya başladığı karakteri şöyle anlatıyor; "Yıldırım Saner hipokrat yeminine layıkıyla bağlı bir adam. 10 küsur yıl Afrika’da, Asya’da, Balkanlar’da sadece hekim olarak şifa dağıtmak için dolaşmış bir doktor Yıldırım. Yıllar sonra Türkiye'ye dönüyor ve kendi yaşam öyküsüyle ilgili büyük sürprizler, hüzünler, coşkular ve travmalarla yüzleşiyor" diyor.
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YILDIRIM SANER- MEHMET ASLANTUĞ
Yıllar önce bir gençlik hatasıyla, eti tırnaktan ayırmış, kardeşi kardeşe düşman etmiş, Ümran’ın hatırasını kalbinde kapanmayan bir sızı olarak taşırken, arkasında bıraktığı enkazdan habersizdir. Yıllar sonra, düşman kız kardeşlerin hayatına yeniden girdiğinde, sadece aşk ve pişmanlıkla değil, kendisinden saklanan büyük sırla da sınanacaktır.

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ÜMRAN ÇETİN- AYÇA BİNGÖL
Aile içi şiddetin her türlüsünü görmüş, kendini bütün kalbiyle kızına adamış güçlü bir annedir Ümran. Elini kolunu bağlayan sırrıyla, kızı uğruna evlenmek zorunda kaldığı Cemal’in akıl almaz zalimliği, Ümran’ın yolunu yıllardır düşman olduğu kız kardeşine ve acısını bir ömür bağrına bastığı, ölümsüz ihanete çıkarır.

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HAYAT ÇETİN- AFRA SARAÇOĞLU
Adı gibi hayat dolu bir genç kızken, babası tarafından kapatıldığı kömürlükte 1 yıl boyunca mahsur tutulur ve adını gazetelerin üçüncü sayfasına yazdırır. Kurtulup annesine kavuşma hayalleri kurarken, kendini İstanbul cemiyetinin seçkin ismi Umay Karay’ın yeğeni olarak bulur. Teyzesinin pırıltılı dünyasında, gerçek ve yalanın birbirine karıştığı yepyeni bir hayata adım atar.

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VOLKAN DEMİR- FURKAN ANDIÇ
Refik’in maddi manevi tüm desteğini arkasına alarak, hayatını hiç bitmeyen bir partide gibi yaşayan Volkan’ın renkli hayat tarzı; içinde sakladığı karanlıktan korkan küçük bir çocuğun yüzüne taktığı, şeytan tüyü maskesidir sadece. Hayal’in rüyalarını süsleyen Volkan’ın maskesini Hayat’ın aşkı düşürecektir.

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UMAY KARAY- NUR FETTAHOĞLU
Kaderine çocuk yaşta meydan okumuş, doğduğu hayatı arkasına bakmadan terk edip, kendine bambaşka bir hayat kurmuştur. Güzellik ve cesaretten aldığı gücü, genç yaşta yaptığı ‘’başarılı’’ bir evlilikle taçlandırıp; kendini pırıltılı bir marka haline getirmişken, geçmişini yıllar sonra kanlı canlı karşısında bulmak Umay Karay için, marka değerinin düşmesinden başka bir şey değildir.

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HAYAL KARAY - ALARA TURAN
Varlığını bile bilmediği kuzeni Hayat’a kavuşması, Hayal’i kökten değiştirecek.

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