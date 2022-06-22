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Kardeşi ve kuzeniyle birlikte şempanzelerin saldırısına uğradı! Maymunlar dudağını ve yanaklarını koparttı

22.06.2022 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kardeşini ve kuzenini öldüren vahşi şempanzelerin saldırısına uğrayan bir çocuk ölümle yaşam arasındaki mücadelesini kazandı. Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ndeki bir ormanlık alanda kardeşi ve kuzeniyle yürüyüş yapan Dunia Sibomana, vahşi şempanzelerin saldırısı sonucunda dudağını ve yanaklarını kaybetti. Tedavi için Amerika’ya yerleşen Sibomana şimdilerde sağlığının iyiye gittiğini söyledi.

Kardeşi ve kuzeniyle birlikte şempanzelerin saldırısına uğradı! Maymunlar dudağını ve yanaklarını koparttı

Sibomana, 6 yaşındayken Kongo’daki bir doğa koruma alanın yakında kardeşi ve kuzeniyle oyun oynarken şempanzelerin saldırısına uğradı. Saldırıda kuzeni ve kardeşi hayatını kaybederken Sibomana, ağır bir şekilde yaralandı. Sağ yanağı boydan boya yırtılan Sibomana, dudağını tamamen kaybetti. Aldığı kas hasarı konuşmasını ve yutkunmasını zorlaştırıyordu. Aynı zamanda saldırıda bir parmağını ve kulağının bir kısmını da kaybetmişti.

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YILLARCA MÜCADELE ETTİ

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Bir korucu tarafından ormanlık alanda bulunan Sibomana, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle yaşama tutunmayı başardı. Rekonstrüktif cerrahi işlemler ve tedavisi için New York’a taşınan Sibomana, 2016 yılında dudaklarının yeniden oluşturulması ve ön kolundaki dokunun onarılması için tam 14 ameliyat geçirdi.

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Şubat ayında Long Beach Ortaokulu güreş koçu Miguel Rodriguez tarafından evlat edinildi. Yeni ailesi Sibomana’nın hayatının değişmesine yardımcı oldu. Sağlık sorunlarıyla mücadele eden çocuk güreş sporuyla ilgilenmeye başladı ve liseler arasında düzenlenen şampiyonada birinci olmayı başardı.

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Anahtar Kelimeler:
Kongo Demokratik Cumhuriyeti
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