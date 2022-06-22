Kardeşi ve kuzeniyle birlikte şempanzelerin saldırısına uğradı! Maymunlar dudağını ve yanaklarını koparttı

Sibomana, 6 yaşındayken Kongo’daki bir doğa koruma alanın yakında kardeşi ve kuzeniyle oyun oynarken şempanzelerin saldırısına uğradı. Saldırıda kuzeni ve kardeşi hayatını kaybederken Sibomana, ağır bir şekilde yaralandı. Sağ yanağı boydan boya yırtılan Sibomana, dudağını tamamen kaybetti. Aldığı kas hasarı konuşmasını ve yutkunmasını zorlaştırıyordu. Aynı zamanda saldırıda bir parmağını ve kulağının bir kısmını da kaybetmişti.

YILLARCA MÜCADELE ETTİ

Bir korucu tarafından ormanlık alanda bulunan Sibomana, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle yaşama tutunmayı başardı. Rekonstrüktif cerrahi işlemler ve tedavisi için New York’a taşınan Sibomana, 2016 yılında dudaklarının yeniden oluşturulması ve ön kolundaki dokunun onarılması için tam 14 ameliyat geçirdi.

Şubat ayında Long Beach Ortaokulu güreş koçu Miguel Rodriguez tarafından evlat edinildi. Yeni ailesi Sibomana’nın hayatının değişmesine yardımcı oldu. Sağlık sorunlarıyla mücadele eden çocuk güreş sporuyla ilgilenmeye başladı ve liseler arasında düzenlenen şampiyonada birinci olmayı başardı.



