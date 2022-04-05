Koyun sürüsünü koruyan çoban köpeklerinin saldırısına uğradı! Cansız bedeni parçalara ayrıldı

Calabria bölgesindeki Catanzaro ormanlık alanda akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 20 yaşındaki Simona Cavallaro isimli genç kız, arkadaşlarıyla piknik yapmak için gittiği ormanlık alanda, konaklamak için arkadaşıyla birlikte kendilerine uygun bir yer arayışına girdi. Tam bu sırada ortaya çıkan 12 köpek genç kıza ve arkadaşına saldırdı. Koyun sürüsünü koruması için sahipleri tarafından serbest bırakılan köpeklerin saldırısı sonucunda vücudunun altı kısmında, kafasında ve pelvisinde yırtıklar bulunan Cavallaro hayatını kaybetti. Genç kızın cansız bedeninin parçalara ayrıldığı da ifade edildi.

KÖPEKLERİN SAHİPLERİ TUTUKLANDI

Olaya ilişkin detayların ortaya çıkmasından sonra yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı. Mahkeme heyeti köpekleri serbest bırakarak insanların hayatını tehlikeye atan Pietro Rossomanno’un tutuklanmasına karar verdi. Savcılık, davranışının ihmalkar olduğunu ve çiftlik hayvanlarını düzenlemek için belirlenen temel kurallara tam bir özen göstermediğini iddia etti.

MUCİZE KURTULUŞ

Simona Cavallaro’un saldırı sırasında yanında bir arkadaşı olduğu da ifadelerle ortaya çıktı. İsmi açıklanmayan arkadaşın köpek saldırısı sırasında koşarak yakın bir çiftliğe sığındığı ve şans eseri kurtulduğu ifade edildi.



