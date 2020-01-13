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  4. Kardeşim Benim 2 oyuncular, Kardeşim Benim 2 konusu, Kardeşim Benim 2 fragmanı! Kardeşim Benim 2 nerede çekildi?

Kardeşim Benim 2 oyuncular, Kardeşim Benim 2 konusu, Kardeşim Benim 2 fragmanı! Kardeşim Benim 2 nerede çekildi?

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 13.01.2020 08:53 | Son Güncelleme

Kardeşim Benim 2, Murat Boz ile Burak Özçivit’i bir araya getiren serinin ikinci filmidir. Murat Baykal yönetmenliğindeki Kardeşim Benim 2’nin senaryosu Zafer Külünk’e aittir. Televizyonda yayınlanan Kardeşim Benim 2 filmiyle ilgili merak ettiğiniz her şey haberimizde. İşte Kardeşim Benim 2 oyuncular, Kardeşim Benim 2 konusu, Kardeşim Benim 2 fragmanı! Kardeşim Benim 2 nerede çekildi?

Kardeşim Benim 2 oyuncular, Kardeşim Benim 2 konusu, Kardeşim Benim 2 fragmanı! Kardeşim Benim 2 nerede çekildi?

Kardeşim Benim 2’nin televizyonda yayınlanmasıyla izleyiciler filmi mercek altına aldı. ‘İşte Kardeşim Benim 2 oyuncular, Kardeşim Benim 2 konusu, Kardeşim Benim 2 fragmanı! Kardeşim Benim 2 nerede çekildi?’ soruların yanıtları internette aranıyor. Kardeşim Benim 2 filmiyle ilgili her şey haberimizde.

KARDEŞİM BENİM 2 KONUSU

İki ünlü kardeş Hakan ve Ozan arkadaşları Tato'ya karşı son vazifelerini yerine getirmek için Ege'dedirler. Tato ölmüştür. Tesadüf bu ya, iki gün sonra Hakan'ın düğünü vardır fakat cenaze için köye gelmişlerdir. Hakan, Rize'nin önde gelen çay tüccarlarından Muzaffer'in kızı olan Didem'le (Pınar Deniz) evlenecektir. Muzaffer, Hakan'ın ünlü bir şarkıcı olması yüzünden bu evliliğe tepkilidir. Bir yandan Didem'i sıkıştırırken diğer yandan da Hakan'ın ensesindedir. Cenaze de olsa bizimkiler için çarşı pazar yine karışır. Kendilerini Ege'den İç Anadolu'ya, yetmezmiş gibi sınır ötesine, sürprizlerle dolu yolculuk sonunda da Karadeniz'de bulurlar. Üstelik yanlarında abilerinden ve nişanlısından kaçan bir Leyla (Leyla Feray), öldü sandıkları Tato, zamansız bir aşk, yetişmeleri gereken bir düğün gibi dertlerle...

KARDEŞİM BENİM 2 NEREDE ÇEKİLDİ?

Kardeşim Benim 2 filminin bazı sahneleri Kapadokya’da çekildi. Filmin bazı sahneleri ise Rize’de çekildi.

KARDEŞİM BENİM 2 OYUNCULAR

Murat Boz, Burak Özçivit, Ferdi Sancar, Leyla Feray, Pınar Deniz, Korhan Herduran, Hakan Karsak, Sezgi Mengi, Engin Şenkan, Ayhan Taş Ozan Çelik

KARDEŞİM BENİM 2 FRAGMAN


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