MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. 'Kardeşim Helikopter' şarkısını söyleyen kız kim? R'leri söyleyemeyen fenomenin adı ne?

'Kardeşim Helikopter' şarkısını söyleyen kız kim? R'leri söyleyemeyen fenomenin adı ne?

05.05.2021 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaptığı Twitch yayınlarından birinde söylediği "Kardeşim Helikopter" şarkısı ile gündem olan kızın kim olduğu merak ediliyor. TikTok fenomeni olan ve R’leri söyleyemeyen kızın kimliği araştırılmaya başlandı. Peki 'Kardeşim Helikopter' şarkısını söyleyen kız kim? R'leri söyleyemeyen fenomenin adı ne? İşte yanıtı...

'Kardeşim Helikopter' şarkısını söyleyen kız kim? R'leri söyleyemeyen fenomenin adı ne?

Sosyal medyada çokça takip edilen ve yaptığı Twitch yayınlarından birinde "Kardeşim Helikopter" şarkısını söyleyen fenomen kız gündem oldu. Şarkıyı seslendirirken R'leri söyleyemediği fark edilen kızın kim olduğu merak ediliyor. Peki 'Kardeşim Helikopter' şarkısını söyleyen kız kim?

KARDEŞİM HELİKOPTER ŞARKISINI SÖYLEYEN KIZ KİM? R'LERİ SÖYLEYEMEYEN FENOMENİN ADI NE?

Sosyal medya üzerinden yaptığı yayınlarla tanınan “ascelinadeniz” isimli Twitch yayıncısı gündem haline geldi. R harflerini söyleyemeyen fenomenin “Kardeşim Helikopter” isimli şarkıya eşlik ettiği dakikalar sosyal medyada son zamanlarda en çok izlenen videolarından biri haline geldi. Instagram hesabından paylaştığı bu video yaklaşık 2.7 milyon izlenme almasının yanında, video çok sayıda sayfa tarafından da paylaşıldı. Twitch yayınlarından birinde söylemiş olduğu şarkıyı instagram hesabından paylaşan fenomen Ascelinedeniz, sonrasında Tiktok uygulamasında fenomen kişiler tarafından da paylaşıldı. Instagramda toplamda 334 bin takipçisi bulunan Ascelinadeniz Twitch yayınlarında da binlerce kullanıcı tarafından takip edilmeye başlandı.

Gerçek adı Deniz olan Twitch yayıncısı “ascelinadeniz”in aslen Kastamonulu olduğu biliniyor. Hakkında çok fazla bilgi bulunmayan fenomen daha önce Twitch’te oyun videoları dahil olmak üzere çok sayıda canlı yayın açtı ve yaklaşık 112 bin kişilik takipçi sayısına sahip oldu. Twicth ve Instagram adı “ascelinadeniz” olan fenomenin kaç yaşında olduğu ya da diğer başka bilgileri şu anda bilinmiyor. Fenomen isme, aşağıdaki Instagram ve Twitch adreslerinden ulaşılabiliyor.

INSTAGRAM HESABI

TWITCH HESABI


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Akılalmaz olay! Köpeklerini gezdiren kadını ayı yediAkılalmaz olay! Köpeklerini gezdiren kadını ayı yedi
İrem Helvacıoğlu ile Özcan Deniz hakkında bomba iddia!İrem Helvacıoğlu ile Özcan Deniz hakkında bomba iddia!
Gizemli sevgilisiyle ateşli dansı olay olduGizemli sevgilisiyle ateşli dansı olay oldu
Anahtar Kelimeler:
tiktok
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sağlık Bakanlığı'ndan yeni genelge! İzinli sayılacaklar

Sağlık Bakanlığı'ndan yeni genelge! İzinli sayılacaklar

Ali Kırca yıllar sonra ilk kez ortaya çıktı

Ali Kırca yıllar sonra ilk kez ortaya çıktı

Bankaların çalışma saatleri değişti!

Bankaların çalışma saatleri değişti!

Kadın polise ahlaksız teklifte bulunmuştu! Yine ortalığı karıştırdı

Kadın polise ahlaksız teklifte bulunmuştu! Yine ortalığı karıştırdı

iPhone 13 Pro Max'in tasarımı göründü! Neler değişiyor?

iPhone 13 Pro Max'in tasarımı göründü! Neler değişiyor?

Arka Sokaklar oyuncusu kanser oldu

Arka Sokaklar oyuncusu kanser oldu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Kavganın nedeni belli oldu! Survivor İsmail, nişanlısıyla konuştu

Kavganın nedeni belli oldu! Survivor İsmail, nişanlısıyla konuştu

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Aşı olunca tepki çekmişti! Gerçek ortaya çıktı

Aşı olunca tepki çekmişti! Gerçek ortaya çıktı

İsmail'in nişanlısı Acun Ilıcalı'yı aradı! Flaş açıklamalar

İsmail'in nişanlısı Acun Ilıcalı'yı aradı! Flaş açıklamalar

İbrahim Tatlıses'in eşi Gülçin Karakaya kimdir?

İbrahim Tatlıses'in eşi Gülçin Karakaya kimdir?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.