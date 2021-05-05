'Kardeşim Helikopter' şarkısını söyleyen kız kim? R'leri söyleyemeyen fenomenin adı ne?

Sosyal medyada çokça takip edilen ve yaptığı Twitch yayınlarından birinde "Kardeşim Helikopter" şarkısını söyleyen fenomen kız gündem oldu. Şarkıyı seslendirirken R'leri söyleyemediği fark edilen kızın kim olduğu merak ediliyor. Peki 'Kardeşim Helikopter' şarkısını söyleyen kız kim?

KARDEŞİM HELİKOPTER ŞARKISINI SÖYLEYEN KIZ KİM? R'LERİ SÖYLEYEMEYEN FENOMENİN ADI NE?

Sosyal medya üzerinden yaptığı yayınlarla tanınan “ascelinadeniz” isimli Twitch yayıncısı gündem haline geldi. R harflerini söyleyemeyen fenomenin “Kardeşim Helikopter” isimli şarkıya eşlik ettiği dakikalar sosyal medyada son zamanlarda en çok izlenen videolarından biri haline geldi. Instagram hesabından paylaştığı bu video yaklaşık 2.7 milyon izlenme almasının yanında, video çok sayıda sayfa tarafından da paylaşıldı. Twitch yayınlarından birinde söylemiş olduğu şarkıyı instagram hesabından paylaşan fenomen Ascelinedeniz, sonrasında Tiktok uygulamasında fenomen kişiler tarafından da paylaşıldı. Instagramda toplamda 334 bin takipçisi bulunan Ascelinadeniz Twitch yayınlarında da binlerce kullanıcı tarafından takip edilmeye başlandı.