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Kardeşlerim dizisinin Asiye’si Su Burcu Yazgı Coşkun bakın kaç yaşında?

23.05.2021 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atv'nin fenomen dizisi Kardeşlerim'de sergilediği performans ile dikkat çeken başarılı oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun'un hayatı dizinin hayranları tarafından merak ediliyor. Dizide Asiye karakterine hayat veren genç oyuncunun yaşını duyanlar ise şok oldu. İşte Su Burcu Yazgı Coşku'nun merak edilen biyografisi...

Yayınlandığı her hafta izlenme rekorları kıran 'Kardeşlerim' dizisinin oyuncuları izleyiciler tarafından araştırılıyor. Hayatın karşılarına çıkardığı tüm sorunların üstesinden gelmeye çalışan, her şeye rağmen kopmayıp, birbirlerinden güç alan dört kardeşin hikayesini konu edinen dizide Asiye karakterini canlandıran Su Burcu Yazgı Coşkun, sergilediği performans ile izleyici etkilemeyi başardı. Peki Kardeşlerim dizisinin Asiye’si Su Burcu Yazgı Coşkun kaç yaşında?

Kardeşlerim'in yıldızı Su Burcu Yazgı Coşkun'un hayatı merak ediliyor...

İlk olarak 2013 yılında 'Sana Bir Sır Vereceğim' adlı dizide Zeynep karakterine hayat vermesiyle ekranlarda boy gösteren Su Burcu Yazgı Coşkun, şimdilerde kocaman bir genç kız oldu.

Çocuk yaşta ekranlar ile tanıştı

Çocuk yaşta ekranlar ile tanıştı
Henüz 8 yaşında iken ekranlar ile tanışan Coşkun, şimdi ise ATV ekranlarında yayınlanan fenomen dizi 'Kardeşlerim' de başrollerden Asiye karakterine hayat veriyor.

Son zamanlarda adından söz ettirmeyi başardı

Son zamanlarda adından söz ettirmeyi başardı
Sergilediği başarılı performans dikkat çeken genç oyuncu, izleyiciler tarafından kısa sürede ilgi odağı oldu. Hayatı merak konusu olan Su Burcu Yazgı Coşkun, İnternet kullanıcıları tarafından en çok aranan başlıklar arasında yer alıyor.

Sergilediği performans ile alkış topluyor

Sergilediği performans ile alkış topluyor
Şimdiye dek birçok film ve dizide rol alan Su Burcu Coşkun, 2020 yılında rol aldığı Kırmızı Oda dizisinde Güler karakterinde bir genç kızı canlandırdı. Kırmızı Oda'daki oyunculuğuyla epey beğeni topladı.
Öte yandan başarılı oyunculuğu ile adından söz ettiren Coşkun'un yaşını duyanlar ise çok şaşırıyor.

Yaşını duyanlar şok oldu

Yaşını duyanlar şok oldu
15 Nisan 2004 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen genç oyuncu şimdilerde 16 yaşında. Bu yaşında sergilediği performans ile dikkat çeken Coşkun, aynı zamanda güzelliğiyle de sık sık gündeme geliyor.

Rol aldığı diziler

Rol aldığı diziler
Kardeşlerim: Asiye Eren - 2021 Kırmızı Oda: Güler - 2020 Kuzgun: Naz - 2019 Kara Yazı: Songül Uluçınar - 2017
Kadın: Bahar'ın küçüklüğü - 2017 Bizim Hikaye: Ceylan - 2017 Aşk Yeniden: Elif Su - 2015 Sana Bir Sır Vereceğim: Zeynep - 2013

Rol aldığı filmler

Rol aldığı filmler
Bizi Hatırla: İrem - 2018 Sen Üzülme: Mine - 2013
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atv
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