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Kardeşlerim dizisinin Suzan'ı Ahu Yağtu'nun eli ayağına dolandı! Ne diyeceğini şaşırıp tepki gösterdi: "Önce bir haber verseniz!"

21.05.2022 16:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kardeşlerim dizisinde canlandırdığı Suzan karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Ahu Yağtu, önceki akşam bir mekanın kapısında erkek arkadaşıyla konuşurken objektiflere yansıdı. Bir anda flaşlar patlayınca ne yapacağını şaşıran ünlü oyuncu Ahu Yağtu, yalnızca arkadaş olduklarını ifade ederek magazin muhabirlerinin durumu yanlış aktarmamasını rica etti.

Kardeşlerim dizisinin Suzan'ı Ahu Yağtu'nun eli ayağına dolandı! Ne diyeceğini şaşırıp tepki gösterdi: "Önce bir haber verseniz!"

Kardeşlerim dizisinde Suzan karakterini canlandıran ünlü oyuncu Ahu Yağtu geçtiğimiz gün erkek arkadaşıyla Asmalımescit'te görüntülendi. Cem Yılmaz'ın eski eşi 43 yaşıdaki güzel oyuncu Ahu Yağtu, sohbet ettikleri sırada bir anda basın mensuplarını karşısında görünce ne yapacağını şaşırdı.

Kardeşlerim dizisinin Suzan'ı Ahu Yağtu'nun eli ayağına dolandı! Ne diyeceğini şaşırıp tepki gösterdi:

AHU YAĞTU NE YAPACAĞINI ŞAŞIRDI

Bir anda flaşların patlaması üzerine tepki gösteren ünlü oyuncu, basın mensuplarına fotoğraf çekmeden önce bir haber vermeleri gerektiğini belirterek; yalnızca arkadaş olduklarını vurguladı ve yanlış yazılmamasını rica etti.

Kardeşlerim dizisinin Suzan'ı Ahu Yağtu'nun eli ayağına dolandı! Ne diyeceğini şaşırıp tepki gösterdi:

MAGAZİN MUHABİRLERİNE TEPKİ GÖSTERDİ

Ahu Yağtu magazin muhabirlerine yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlar çekmeden önce bir haber verseniz. Biz sadece arkadaşız. Lütfen yanlış yazılmasın, rica ediyorum"

Kardeşlerim dizisinin Suzan'ı Ahu Yağtu'nun eli ayağına dolandı! Ne diyeceğini şaşırıp tepki gösterdi:

AHU YAĞTU'NUN YENİ BİR AŞKA YELKEN AÇTIĞI ÖNE SÜRÜLMÜŞTÜ

Ahu Yağtu'nun Celil Nalçakan ile birçok kez fotoğraflarını paylaması yeni bir aşka yelken açtığı söylentilerine sebep olmuştu.

Kardeşlerim dizisinin Suzan'ı Ahu Yağtu'nun eli ayağına dolandı! Ne diyeceğini şaşırıp tepki gösterdi:

Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtı, bir süre önce de magazin gazetecileri tarafından Can Tursan ile görüntülenmişti.

Kardeşlerim dizisinin Suzan'ı Ahu Yağtu'nun eli ayağına dolandı! Ne diyeceğini şaşırıp tepki gösterdi:

Ünlü oyuncu Hande Subaşı'nın eski eşi olan Can Tursan, görüntülendiklerini anlayınca panik yapmıştı.

Kardeşlerim dizisinin Suzan'ı Ahu Yağtu'nun eli ayağına dolandı! Ne diyeceğini şaşırıp tepki gösterdi:

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Anahtar Kelimeler:
Cem Yılmaz Ahu Yağtu
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