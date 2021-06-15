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Kardeşlerim'in Akif'i Celil Nalçakan kapısına bırakılan o nota ateş püskürdü!

15.06.2021 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atv ekranlarında yayınlanan fenomen dizi Kardeşlerim'de Akif karakterine hayat veren oyuncu Celil Nalçakan, son paylaşımı ile dikkat çekti. Sosyal medya hesabından kendisine komşusu tarafından bırakılan bir notu paylaşan ünlü oyuncu, bırakılan nota sitem ederek 'Kapıma not asacağınıza, zilime bassaydınız keşke' ifadelerini kullandı.

Bir dönem Kanal D ekranlarına damgasını vuran 'Poyraz Karayel' adlı dizide Zülfikar karakterine hayat vermesiyle yıldızı parlayan oyuncu Celil Nalçakan, şimdilerde Kardeşlerim dizisinde boy göstermeye devam ediyor. Ünlü oyuncu, bugün kapısına bırakılan bir not ile neye uğradığını şaşırdı. Sosyal medya hesabından kapısına bırakılan o notu paylaşan Nalçakan, adeta ateş püskürdü.

Celil Nalçakan kapısına bırakılan o not ile neye uğradığını şaşırdı!

Ahu Yağtu ile başrolü paylaştığı Kardeşlerim adlı diziyle son zamanlarda adından söz ettirmeye devam ediyor.

O nota sitem etti

O nota sitem etti
43 yaşındaki ünlü oyuncu kapısına bırakılan o not ile şaşkına uğradı. Sosyal medya hesabından paylaştığı o nota sitem eden Nalçakan, keşke not yerine zilimi çalsaydınız ifadelerini kullandı.

İnstagram hesabından yanıt verdi

İnstagram hesabından yanıt verdi
Köpeği Robin nedeniyle oyuncunun kapısına bırakılan notta yazılanlar ünlü oyuncuyu epey sinirlendirmiş olacak ki İnstagram hesabından yayınlayarak cevap verme tenezzülünde bulundu.

Rodin Değil Robin

Rodin Değil Robin
Köpeği Robin'in adının yanlış yazıldığını 'Rodin değil Robin' şeklinde vurgulayan Nalçakan, notu bırakan komşusuna ismini yazması veya not yerine zilini çalması konusunda sitem ederek yanıt verdi.

Poyraz Karayel'de yıldızı parladı

Poyraz Karayel'de yıldızı parladı
Şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisinde boy gösteren ünlü oyuncu yıllar önce rol aldığı Poyraz Karayel ile ününe ün katmıştı.
Başarılı oyuncu Hanımım Çiftliği, Kırmızı Oda, İntikam, Vicdan gibi yapımlarda rol almasıyla ekranların sevilen yüzü haline geldi.
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Celil Nalçakan
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