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Kardeşlerim Şengül neden ayrıldı? Fadik Sevin Atasoy'un ayrılık sebebi gündemde...

14.01.2024 15:18 | Son Güncelleme:
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Fadik Sevin Atasoy'un bir süredir dizede yer almaması "Kardeşlerim Şengül neden ayrıldı?" sorularını beraberinde getiri. Kardeşlerim Şengül'ün diziden neden ayrıldığı ise sonunda belli oldu.

Kardeşlerim Şengül neden ayrıldı? Fadik Sevin Atasoy'un ayrılık sebebi gündemde...

"Kardeşlerim Şengül öldü mü, diziden neden ayrıldı?" soruları merak ediliyordu. Şengül'ü oynayan Fadik Sevin Atasoy'un diziden ayrılma sebebi ortaya çıktı.

ATV ekranlarının sevilen dizilerinden Kardeşlerim'in 112. bölümde Şengül'ün ailesine vedası ekran başındakileri de gözyaşlarına boğdu. Dizide kaza sonucu Şengül'ün hayatını kaybetmesi oyuncunun hayranlarını merak ettirdi.

Dizide çok sevilen Şengül karakterine hayat veren Fadik Sevin Atasoy hakkında yapımdan şu açıklama geldi:

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''Sevgili izleyicilerimiz, 4 sezondur yayın hayatına deva eden Kardelerim dizisinde, ''Şengül'' karakterini başarıyla canlandıran kıymetli oyuncumuz Fadik Sevin Atasoy, bir sağlık sorunu nedeniyle dizimize ara veriyor. NGM ailesi olarak sevgili Fadik'e geçmiş olsun dilekleirmizi iletiyor, ''Kardeşlerim'' olarak her zaman yanında olduğumuzu bilmesini istiyoruz.''


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Fadik Sevin Atasoy kardeşlerim Oyuncu
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