Kardiyologların ısrarla önerdiği bu mucizevi besini mutlaka tüketin: Özellikle o yaş grubu dikkat!

Kardiyologlar, 60 yaş ve üzeri bireylerin kalp sağlığını korumak için lif zengini bir besine dikkat çekiyor: Yulaf. Uzmanlar, lifli besinlerin kalp hastalıkları riskini azalttığını ve genel yaşam kalitesini artırdığını vurguluyor.

LİFİN KALP SAĞLIĞINA FAYDALARI

Amerikan Kalp Derneği, kalp dostu bir diyet için lifli besinlerin önemine işaret ediyor. Kalp uzmanı Dr. Cheng Han Chen, özellikle suda çözünür liflerin kolesterolü düşürerek, tansiyonu dengeleyerek ve kan şekerini kontrol ederek kalbi koruduğunu belirtiyor.

Günlük önerilen 25-30 gram lif tüketimini karşılamayanlar, kabızlık, yüksek kolesterol ve hatta kalp krizi gibi risklerle karşı karşıya kalabiliyor.

YULAF: KALBİN DOSTU

Bir bardak yulaf, yaklaşık 8 gram lif içeriyor ve hazırlanışı oldukça pratik. Yulaf, kötü kolesterolü (LDL) düşürerek damar tıkanıklığı riskini azaltıyor, tansiyonu dengeliyor ve kan şekeri kontrolüne yardımcı oluyor. Bu özellikler, özellikle yaş ilerledikçe artan kalp krizi, inme ve tip 2 diyabet riskini düşürmede etkili.

LİF TÜRLERİ VE ETKİLERİ

Lifler, suda çözünür ve çözünmez olarak ikiye ayrılıyor:

Suda çözünür lifler: Yulaf, elma, fasulye gibi besinlerde bulunur. Kan şekeri ve kolesterolü düzenler, kalp sağlığını destekler.

Suda çözünmez lifler: Buğday kepeği, sebzeler ve tam tahıllarda yer alır. Bağırsak hareketlerini düzenleyerek sindirim sağlığını iyileştirir.

YULAF NASIL TÜKETİLMELİ?

Yulaf, kahvaltıda kuruyemiş ve kuru meyvelerle zenginleştirilerek tüketilebilir. Ancak uzmanlar, lifin sadece yulafla sınırlı kalmaması gerektiğini, sebze ve işlenmemiş tahıllardan da alınması gerektiğini söylüyor. Yeni başlayanlar için lif tüketimini kademeli artırmak ve bol su içmek, şişkinlik gibi sorunları önlemek açısından önemli.

KALBİNİZİ YULAFLA KORUYUN

Kardiyologlar, düzenli olarak bir kase yulaf tüketmenin günlük lif ihtiyacını karşılamada etkili olduğunu ve özellikle 60 yaş üzerindekilerde kalp hastalıkları riskini azalttığını belirtiyor. Sağlıklı bir yaşam için yulafı diyetinize eklemeyi unutmayın.

AFİYET OLSUN!