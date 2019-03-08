Kargo gemisinin köprüye çarptığı an gemi kamerasında

Gemi kazası geçtiğimiz günlerde 28 Şubat'ta Güney Kore'nin metropol şehirlerinden Busan'da meydana gelmişti. Daha önce bu kazanın dışarıdan çekilmiş görüntüleri kayda geçmişti. Alkollü olduğu tespit edilen kaptan, önce bir tekneye ardından Gwangan köprüsünün ayaklarına çarpmıştı.

Kaza sonrası inceleme başlatan sahil güvenlik ekipleri, kaptanın yasal limitlerin üzerinde alkol almış olduğunu tespit etmiş; kaptanla ilgili yasal işlem başlatmıştı. O kazaya ait geminin içindeki kamera görüntüleri de ortaya çıktı. İşte izlerken korkutan o görüntüler.