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Kargo gemisinin köprüye çarptığı an gemi kamerasında

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 08.03.2019 15:17 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde Rus kargo gemisi Seagrand'ın, Güney Kore'de bir tekneye ve köprüye çarptığı anlara dair yeni görüntüler yayınlandı. Sarhoş kaptanın yaptığı kazalar, geminin üzerindeki kameralarca kaydedildi.

Gemi kazası geçtiğimiz günlerde 28 Şubat'ta Güney Kore'nin metropol şehirlerinden Busan'da meydana gelmişti. Daha önce bu kazanın dışarıdan çekilmiş görüntüleri kayda geçmişti. Alkollü olduğu tespit edilen kaptan, önce bir tekneye ardından Gwangan köprüsünün ayaklarına çarpmıştı.

Kaza sonrası inceleme başlatan sahil güvenlik ekipleri, kaptanın yasal limitlerin üzerinde alkol almış olduğunu tespit etmiş; kaptanla ilgili yasal işlem başlatmıştı. O kazaya ait geminin içindeki kamera görüntüleri de ortaya çıktı. İşte izlerken korkutan o görüntüler.

Rus kargo gemisi, Güney Kore'de köprüye böyle çarptıRus kargo gemisi, Güney Kore'de köprüye böyle çarptı
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Anahtar Kelimeler:
Güney Kore gemi kazası köprü sarhoş

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
BENCE KAPTANI HEMEN GEMIDEN UZAKLASTIRIN :D
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