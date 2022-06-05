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Karikatürist Latif Demirci'nin ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu! Latif Demirci neden öldü?

05.06.2022 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Press Bey ve Media Hanım", "Muhlis Bey", "Mithat ve Mirsat", "Arap Kadri" gibi unutulmaz tiplemeleriyle Türkiye'de karikatür sanatının önde gelen isimlerinden olan Latif Demirci hayatını kaybetti. Latif Demirci bir süredir sağlık sorunları yaşıyordu. Latif Demirci'nin neden öldüğü merak konusu oldu.

Karikatürist Latif Demirci'nin ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu! Latif Demirci neden öldü?

Karikatürist Latif Demirci'den gelen son dakika haberi sevenlerini yasa boğdu. Karikatür sanatçısı Latif Demirci, 61 yaşında vefat etti. Kısa bir süre önce kalp ameliyatı geçiren Demirci'nin dün evde düştüğü ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Yazar İhsan Yılmaz, Twitter hesabından "Sevgili dostum, karikatürist Latif Demirci’yi bu sabah kaybettik. Başta kızı Yasemin, kardeşi Nurver ve Latife Tekin, hepimizin başı sağ olsun. Latife Tekin’in mesajı: Kızımın babası, sevgili arkadaşım, dostum adaşım Latif’i kaybettim, çok üzgünüm" paylaşımını yaptı.

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Latif Demirci'nin ölüm haberi sonrası sosyal medyada binlerce mesaj yayınlandı.

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LATİF DEMİRCİ KİMDİR?

Kariyerine genç yaşta Gırgır ve Fırt dergilerinde yaptığı çizimlerle başlayan Latif Demirci, Fırt'ta 'Tarzan' ve Gırgır'da esprilerini Behiç Pek'in bulduğu 'Muhlis Bey' tiplerinin çizeri olarak geniş bir hayran kitlesi edindi. Kuruculuğunu yaptığı Hıbır ve onun devamı HBR Maymun dergilerinin kapanmalarından sonra mizah dergiciliğini bırakarak gazeteler ve dergiler için çalışmaya başladı.

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90’lı yıllarda yurt içi ve yurt dışında karikatür sergileri açan Demirci, kitap kapakları, poster ve çizgi film çalışmalarında da bulundu. Nokta, Panorama, Gazete Pazar, Söz gibi yayınların da kadrolarında yer alan Demirci, uzun süredir Hürriyet gazetesi için çalışıyordu.

Demirci, Canavar Koyun Orhan, Muhlis Bey, Arap Kadri, Mithat-Mirsat ve son olarak da Press Bey gibi pek çok ünlü karikatür tipi yarattı.

2015 yılında Sedat Simavi Karikatür Ödülü'nü almıştı.

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