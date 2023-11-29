"Karıma, kızıma, çocuklarıma tecavüz edeceklermiş" Gazeteci Murat Ağırel tehdit edildiğini açıkladı! Son günlerin konuşulan ismiydi...

Son dönemde Dilan Polat ve Engin Polat'la alakalı iddiaların gündeme gelmesinde etkili isimlerden bir tanesi olan, ardından da futbol dünyasına ilişkin iddialarla gündem yaratan gazeteci Murat Ağırel, Halk TV canlı yayınında tehdit edildiğini açıkladı.

"KARIMA, KIZIMA, ÇOCUKLARIMA TECAVÜZ EDECEKLERMİŞ"

Ağırel canlı yayındaki konuşmasında "Ben şimdi Savcılığa gittim. Sağ olsun Sayın Savcı da inceledi. Ben çok açık yüreklilikle söyleyeceğim; karıma, kızıma, çocuklarıma tecavüz edeceklermiş. Benim kafama sıkacaklarmış. 12 yaşındaki kızım için söylüyorlar bunu. Bunların hepsini ben Savcılığa bildirdim. Kız kardeşlerimi de hedefe koydular." dedi.

"'FAZLA DEĞİL, 5-10 GÜNE KADAR HEPSİNİN YAPISINI ÇIKARIRIZ' DEDİ"

Ağırel ardından "Bunu yapan bir camianın taraftarı değil, onlar adına hareket ettiğini belirten örgütlü bir yapı. Sağ olsun Sayın Savcımız bunun örgütlü bir yapı olduğunu, Telegram ve Whatsapp hesaplarının da kendi aralarında mesajlaştıklarının da tespit edilmesi gerektiğini bildirdi. Sağ olsun Emniyet yetkilileri de o isimlerin hesaplarını aldılar. 'Fazla değil 5-10 güne kadar bütün hepsinin yapısını çıkarırız, bununla ilgili soruşturmayı başlatacağız Murat Bey' dedi. Bununla aynı zamanda Emniyet Genel Müdürlüğü yetkilileri sağ olsun bilgi aldılar. İletişim Başkanlığı'ndaki yetkililer bilgi aldılar bu mesajlarla ilgili. Çünkü duyuldu bu. Bütün hepsiyle ilgili de şimdi faaliyete geçtiler." ifadelerini kullandı.

"BEN BUNLARIN PEŞİNİ BIRAKMAM"

Devamında Ağırel "Ben bunların peşini bırakmam. Bunları çıkaracağım. En fazla 1 hafta, 10 gün içerisinde isim isim, cep telefonu numaralarına varana kadar, nerede örgütlendiklerine varana kadar bu ekranlarda hepsini dinleyecekler. Taraftar adı altında nasıl örgütlenip WhatsApp gruplarında, Twitter odalarında, Telegram hesaplarında nasıl birleşip, tehdit edilip bir insanın çocukları hakkında aşağılıkça böyle şeyler yazabiliyorlar hepsini dinleyecekler, okuyacaklar. O mesajların atılmasına sebebiyet veren insanları da unutmadım, sözde meslektaşları, onları da unutmadım." şeklinde konuştu.





