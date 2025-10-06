Karın ağrısıyla hastaneye gelen 16 yaşındaki çocuk doğum yaptı! Annesi fenalık geçirdi

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gelen G.N.Ü. (16) doğum yaptı. G.N.Ü. ile dünyaya getirdiği bebeği devlet korumasına alınırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

HEMEN DOĞUM ALINDI

Çaycuma ilçesinde sabah saatlerinde G.N.Ü. annesi ile birlikte karın ağrısı şikayetiyle Çaycuma Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne başvurdu. Yapılan kontrolde G.N.Ü.’nün doğum yaptığı tespit edilip doğuma alındı.

ANNESİ FENALAŞTI

Durum karşısında fenalaşan annesi baygınlık geçirdi. Sağlıklı bir erkek bebek dünyaya getiren G.N.Ü. tedavi altına alınıp, polise haber verildi.

"KİMSEYLE BİRLİKTE OLMADIM"

Kız çocuğunun, ilk ifadesinde kimseyle birliktelik yaşamadığını söyleyerek bebeğin babasını gizlediği belirtildi. Sağlık durumları iyi olduğu belirtilen kız ile bebeği, devlet korumasına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)