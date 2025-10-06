Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Karın ağrısıyla hastaneye gelen 16 yaşındaki çocuk doğum yaptı! Annesi fenalık geçirdi

Skandal olayın adresi Zonguldak oldu. Karın ağrısı çeken 16 yaşındaki gelen G.N.Ü. annesiyle birlikte hastaneye geldi. Acilde ilk müdahalenin ardından kızın doğum yaptığı belirlendi ve doğuma alındı. Annesi duyduklarına inanamayarak fenalık geçirdi. Çocuk, kimseyle birlikte olmadığını söyledi. Doğum yapan çocuk ve bebeği devlet korumasına alındı.

Karın ağrısıyla hastaneye gelen 16 yaşındaki çocuk doğum yaptı! Annesi fenalık geçirdi
Ufuk Dağ

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gelen G.N.Ü. (16) doğum yaptı. G.N.Ü. ile dünyaya getirdiği bebeği devlet korumasına alınırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Karın ağrısıyla hastaneye gelen 16 yaşındaki çocuk doğum yaptı! Annesi fenalık geçirdi 1

HEMEN DOĞUM ALINDI

Çaycuma ilçesinde sabah saatlerinde G.N.Ü. annesi ile birlikte karın ağrısı şikayetiyle Çaycuma Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne başvurdu. Yapılan kontrolde G.N.Ü.’nün doğum yaptığı tespit edilip doğuma alındı.

ANNESİ FENALAŞTI

Durum karşısında fenalaşan annesi baygınlık geçirdi. Sağlıklı bir erkek bebek dünyaya getiren G.N.Ü. tedavi altına alınıp, polise haber verildi.

Karın ağrısıyla hastaneye gelen 16 yaşındaki çocuk doğum yaptı! Annesi fenalık geçirdi 2

"KİMSEYLE BİRLİKTE OLMADIM"

Kız çocuğunun, ilk ifadesinde kimseyle birliktelik yaşamadığını söyleyerek bebeğin babasını gizlediği belirtildi. Sağlık durumları iyi olduğu belirtilen kız ile bebeği, devlet korumasına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Arkadaşlarını dolandırdı 18 saat kumar oynadı! Arkadaşlarını dolandırdı 18 saat kumar oynadı!
İnşaatta çalışırken hazine buldu! Tam 700 yıllıkİnşaatta çalışırken hazine buldu! Tam 700 yıllık

Anahtar Kelimeler:
Zonguldak bebek doğum çocuk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Arapsaçına dönen miras durumu bakın nasıl çözüldü

Arapsaçına dönen miras durumu bakın nasıl çözüldü

Panik anları! Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı

Panik anları! Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı

Konser bileti ve 'Labubu' bebekler için ruhunu sattı!

Konser bileti ve 'Labubu' bebekler için ruhunu sattı!

Bir zamanların efsanevi sanatçısıydı: Uykusunda felç geçirdi!

Bir zamanların efsanevi sanatçısıydı: Uykusunda felç geçirdi!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.