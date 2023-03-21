Karısı büyük ikramiyeyi kazandığını sakladı! Yasak aşkıyla kaçıp evlenince gerçek ortaya çıktı... İhanete uğrayan koca gözyaşlarıyla anlattı

Tayland’lı bir çiftin arasına büyük ikramiye girdi. Ailesine destek olmak Güney Kore’de çalışan Narin, eşi Chaweenwan’ın geçtiğimiz ay telefonla arayarak hiçbir açıklama yapmadan kendisinden ayrıldığını söyledi. Yerel basında yer alan haberlerde Chaweenwan’ın kocasını telefonla aramadan sadece birkaç gün önce piyangodan 12 milyon baht (6 milyon 992 bin 903 TL) değerinde para kazandığı ortaya çıktı. Eşinin kendisinden boşandıktan sonra başka bir adamla evlendiğini anlatan Narin, piyangodan pay alabilmek için yasal işlem başlattığını söyledi.

“ŞOKE OLDUM”

Eski eşinin piyangodan büyük ikramiye kazandığını kızlarından öğrendiğini ifade eden Narin yerel basına yaptığı açıklamada, “Şoke oldum ve ne yapacağımı bilemedim. Hayal kırıklığına uğradım. 20 yıllık eşimin bana bunu yapacağını beklemiyordum. Ona her ay para göndermeye devam ettim. Adalet ve hak ettiğim parayı aramak istiyorum” dedi.