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Karısı Mihriban Hurmacı'yı darp eden Özer Hurmacı hakkında flaş karar

10.02.2022 07:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karısı Mihriban Hurmacı'yı darp eden Özer Hurmacı hakkında mahkemeden flaş bir karar çıktı. Eşini kanlar içinde bırakan ünlü futbolcu hakkında 1 ay süreyle eşi Mihriban Hurmacı ve çocuklarına yaklaşmamasına karar verildi.

Karısı Mihriban Hurmacı'yı darp eden Özer Hurmacı hakkında flaş karar

Özer Hurmacı eşini darp etmiş ve görüntüler herkesi şoke etmişti. Eş Mihriban Hurmacı yaşadıklarını "Telefonunu kurcaladığım için kızdı, aldı elimden. Orada tartışma başladı. Beni itti bağırıp, çağırdı. Oğlumun odasına itti yüzümü yumruklamaya başladı. Saçımdan tutup kafamı cama vurdu. Şok geçirdim. Çocuklar koridorda olanlara şahit oldu, ağladılar" diyerek anlattı.

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Futbolcu eşi Özer Hurmacı'nın kendisini darp ettiğini iddia ederek şikayetçi olan Mihriban Hurmacı, korunma talebinde bulundu.

Mahkeme, Özer Hurmacı'nın 1 ay süreyle eşi Mihriban Hurmacı ve çocuklarına yaklaşmamasına karar verdi. Futbolcu, mahkeme kararını ihlal etmesi halinde 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsine tabi tutulacak.

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