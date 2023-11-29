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Karısını aldattı, yasak aşka başladı! Sonunda da sözde casusların eline düştü… İbretlik dolandırılma hikayesi!

29.11.2023 07:56 | Son Güncelleme:
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Evli bir adam, karısını aldatıp yasak aşka başlamıştı ama sevgilisi onu terk etti. Aldatıldığını düşünüp, kadının telefonunu takip etsinler diye, sözde casuslara 30 bin lirasını kaptırdı. Şimdi hem pişman, hem de dolandırıcılara öfkeli! İşte akıllara durgunluk veren olayın detayları…

Karısını aldattı, yasak aşka başladı! Sonunda da sözde casusların eline düştü… İbretlik dolandırılma hikayesi!

Karısını aldattı, sevgilisinin de kendisini aldattığını sandı. O kararlılıkla sosyal medyada gördüğü ilana başvurmakta hiç tereddüt etmedi. Casusluğa kalkışınca ise dolandırıldı, 30 bin lirasından oldu.

Yıllardır evli olan Kerim Bey kalbini bir başka kadına kaptırdı ve ilişki yaşamaya başladılar. Ancak birden bire o kadın ilişkiyi sonlandırınca ortaya ilginç bir hikaye çıktı. Kerim Bey yasak aşk yaşadığı o kadının telefonuna erişmek istedi. WhatsApp mesajlarını ve fotoğraflarını görmek istedi. Bu yüzden de dolandırıcılara 30 bin lirasını kaptırdı.

“BİR ANDA BENİ HER YERDEN ENGELLEYİP SİLDİ, GİTTİ”

Karısını aldatan ardından da dolandırılan o kişi ise yaşadıklarını Show Haber’e şu sözlerle anlattı:

“Beni terk edince aldatıldığımdan şüphelendim onun yüzünden böyle dolandırıldık. Hareketlerinden şüphelendim. Bir anda beni her yerden engelleyip sildi, gitti. Bulacağım neyin ne olduğunu çözeceğim diyordum yani içimden.

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“TELEFONLARI TAKİBE ALMA İÇERİĞİNİ ÖĞRENME…”

Bir sayfaya denk geldim. Telefonları böyle takibe alma yani içeriğini öğrenme… Ben de onlara inandım, kandım dolandırıldık açıkçası yani… Her şeyini göndereceğiz dediler size umutla bekledim.

Belki dedim bir şeyler yakalarım sebep sordum, söylemedi bana… WhatsApp ondan sonra normal telefonun içinde ne olursa yani her şeyi göstereceğiz dediler. Her şeyi yapacağız dediler. Aşık oldum galiba… İçimde bir şeyler vardı yani… Telefon numarası yeter dediler bana, başka bir şey de istemediler ve biz halledeceğiz, size teslim edeceğiz dediler. Ondan sonra baktım sürekli para para falan isteyince…”

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‘BENDEN SÜREKLİ PARA İSTEDİLER, BAŞA ÇIKAMADIM’

Dolandırıcıların bir hafta boyunca kendisinden para istemeye devam ettiğini belirten mağdur adam sözlerini şu şekilde sürdürdü:

Başa çıkamadım. Ben de gittim, Cumhuriyet savcılığına başvurdum. Yani devletimiz polisimiz bunları yakalasın. Hem paramı istiyorum artık daha eşimden başkasına bakmam yani bakmayacağım da bu da bana ders oldu asla aldatmam.

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Anahtar Kelimeler:
Aldatma dolandırıcı yasak aşk
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