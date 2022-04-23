Karısını bıçaklayıp öldürmüş, kendisini asarak intihar etmişti! Günler önceki aşk pozu ortaya çıktı

Brezilya'nın Sao Paulo kentinde meydana gelen bir olay dünya basınında geniş yankı uyandırdı. 24 yaşındaki Flavia Souza isimli bir kadın kocası Luis Eduardo Coelho tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Polisler, çiftin mülküne girdiklerini ve Flavia'yı yerde kanlar içinde bulduklarını söyledi. Bu arada polis, Coelho'nun kendini astığını ve boynunda ve göğsünde yaralar olduğunu belirtti. Sao Paulo Kamu Güvenliği Sekreterliği (SSP-SP) yerel basına, olayın Itanhaem Genel Soruşturma Karakolunda kadın cinayeti ve intihar olarak soruşturulduğunu ifade etti.

GÜNLERCE ÖNCE AŞKINI İLAN ETMİŞ

Trajik ölümünden sadece bir hafta önce Flavia, eşiyle birlikte sahilde çekilen bir fotoğraf karesini paylaşarak ,"Seni seviyorum ve hayatımı seninle yaşamak için seni seçiyorum” notunu eklemişti. Cani koca ise Flavia’nın gönderisine “Ben de seni seviyorum” yorumuyla cevap vermişti.

Polis şu anda olayı kadın cinayeti ve intihar olarak soruşturuyor. Olay yerinde bulunan bıçağa el koyan yetkililer, soruşturma devam ederken olası cinayet silahı üzerinde inceleme yapıyor.



