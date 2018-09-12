Karısının başını kesip poşet içinde karakola getirdi!

Hindistan'da kan donduran bir koca vahşeti yaşandı. Ajjampura kentinde cani koca, kendisini aldattığını iddia ettiği karısı Roopa'nın başını tahra ile kesti. Kadının kesik başını poşet içinde karakola götüren cani koca "İşte bu benim karım" diyerek teslim oldu.

Polis karakoluna elinde pala ve bir çöp poşetiyle girdi. Bu sırada polislerden biri olayı cep telefonuyla görüntülemeye başladı.

Bu sırada polislerden biri olayı cep telefonuyla görüntülemeye başladı. Torbayı yere bırakan adam, içinden kesik bir baş çıkardı.

Kanlar içindeki başı polislere gösterip, "Bu benim karım" dedi. Polisler donup kaldı...

Dehşet görüntülerinin kaydedildiği yer, Hindistan'ın Ajjampura kenti. Cani kocanın eşi Roopa'yı korkunç şekilde öldürme nedeni, aldatma suçlaması.



