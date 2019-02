Karius, Lens ve Mirin'den Bursaspor maçı yorumu

Beşiktaş forması giyen kaleci Loris Karius, Bursaspor'u 2-0 yendikleri maçın ardından hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını dile getirirken, Burak Yılmaz adına da mutlu olduğunu belirtti.

Karius, "Bizim adımıza iyi bir maç oldu. Hak ettiğimiz bir galibiyet olduğunu düşünüyorum. Birkaç pozisyona girdiler ama onların çok net fırsatlar olduğunu düşünmüyorum. Takım savunmasını iyi yaptık ve kazandık. Burak için çok iyi oldu. Antrenmanlarda çok iyi çalışıyor. Umarım bunun üzerine koyarak devam eder" diye konuştu.

LENS: HER MAÇ ELİMDEN GELENİ YAPMAYA ÇALIŞIYORUM

Beşiktaş'ta Burak'ın ilk golünde asisti yapan Jeremain Lens de "İyi bir performans gösterdiğimi düşünüyorum. Her maç elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Bu akşam yükselen bir takım ruhu vardı. Bu da sahaya yansıdı ve galibiyeti aldık. Yapmam gereki yapıyorum, elimden geleni yapıyorum. Şu an takım olarak iyi yoldayız. Ben de bu akşamı bir asistle tamamladım. Benim açımdan pozitif bir durum. Burak umarım gollerine devam eder. Bu akşam çok güzel 2 gol attı, onun öz güvenini yükseltti bu. Taraftarımız çok güzel destek verdi, onlar devam ederlerse, biz ilk yarıdaki performansın çok daha iyisini gösteririz" ifadelerini kullandı.