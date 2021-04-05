Disney’in anlatmadığı detaylarla Pocahontas’ın gerçek hikayesi

Pocahontas, temelde bir nevi kraliyet üyesiydi. O dönemde Kuzey Amerika kıtasında bugünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin kuzey bölgesinde Algonquin kabilesi yaşardı. 1595 yılında, Algonquinlerin şefi Powhatan'ın bir kızı dünyaya geldi. İsmini Matoaka koydular. Lakabı ise "şımartılmış çocuk" anlamına gelen Pocahontas'ti. Bununla birlikte Pocahontas’ın statüsünü paylaşan 26 erkek ve kız kardeşi vardı. Bu nedenle şefin en sevdiği ve değer verdiği çocuğu olmasına rağmen üst makamlara gelemedi.

İngilizler, bu bölgedeki kabilelere baskınlar düzenleyip bazı yerlileri katlediyor ve bazılarını da tutsak ediyordu. 17 yaşındaki Pocahontas'te esirler arasındaydı. Bir yıl kadar tutsak kalan Pocahontas, bu sırada İngiliz tüccar John Rolfe ile tanıştı. John Rolfe, Pocahontas'e kendisiyle evlenmesi karşılığında, esaretten kurtulacağı sözünü verdi. Pocahontas teklifi kabul etti.

1612 senesinde Rolfe tarafından Londra'ya götürülen Pocahontas, burada vaftiz oldu. Ancak Pocahontas Londra'ya bir türlü alışamadı, iklimine, havasına uyum sağlayamadı. Yurt özlemi çekti. Doğduğu büyüdüğü topraklara geri dönmek istedi. Bu arada vücudu da zayıf düşmüş, bağışıklık sistemi çökmüştü. İkili 5 Nisan 1614 yılında evlendi ve oğulları Thomas yaklaşık bir yıl sonra doğdu. Aile, Rolfe’nin tütün çiftliğinde birkaç yıl yaşadı. Bu Kuzey Amerika tarihinde kaydedilen ilk ırklararası evlilik olarak tarihe geçti.