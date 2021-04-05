Disney’in anlatmadığı detaylarla Pocahontas’ın gerçek hikayesi

Pocahontas, temelde bir nevi kraliyet üyesiydi. O dönemde Kuzey Amerika kıtasında bugünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin kuzey bölgesinde Algonquin kabilesi yaşardı. 1595 yılında, Algonquinlerin şefi Powhatan'ın bir kızı dünyaya geldi. İsmini Matoaka koydular. Lakabı ise "şımartılmış çocuk" anlamına gelen Pocahontas'ti. Bununla birlikte Pocahontas’ın statüsünü paylaşan 26 erkek ve kız kardeşi vardı. Bu nedenle şefin en sevdiği ve değer verdiği çocuğu olmasına rağmen üst makamlara gelemedi.
İngilizler, bu bölgedeki kabilelere baskınlar düzenleyip bazı yerlileri katlediyor ve bazılarını da tutsak ediyordu. 17 yaşındaki Pocahontas'te esirler arasındaydı. Bir yıl kadar tutsak kalan Pocahontas, bu sırada İngiliz tüccar John Rolfe ile tanıştı. John Rolfe, Pocahontas'e kendisiyle evlenmesi karşılığında, esaretten kurtulacağı sözünü verdi. Pocahontas teklifi kabul etti.
1612 senesinde Rolfe tarafından Londra'ya götürülen Pocahontas, burada vaftiz oldu. Ancak Pocahontas Londra'ya bir türlü alışamadı, iklimine, havasına uyum sağlayamadı. Yurt özlemi çekti. Doğduğu büyüdüğü topraklara geri dönmek istedi. Bu arada vücudu da zayıf düşmüş, bağışıklık sistemi çökmüştü. İkili 5 Nisan 1614 yılında evlendi ve oğulları Thomas yaklaşık bir yıl sonra doğdu. Aile, Rolfe’nin tütün çiftliğinde birkaç yıl yaşadı. Bu Kuzey Amerika tarihinde kaydedilen ilk ırklararası evlilik olarak tarihe geçti.
Geriye dönmek için çabalasa da başaramadı. Thames Nehri’nden geçerken Pocahontas, zatürre veya dizanteri olduğu düşünülen bir hastalığa yakalandı. 21 Mart 1617'de 21 yaşında hayata gözlerini yumdu. Gravesend Kasabası’nda karaya çıkarıldı ve öldükten sonra orada yakıldı.
1617'de şefin ölümünden sonra kandırıldıklarını düşünen Algonquin yerlileri, İngilizler ile ters düştü. Beyaz adamın sahip olduğu ateşli silahları önemsemeden, isyana kalkıştılar. Bu isyan sonlarını hazırladı, soykırımla sonuçlandı. Nüfusu 8000 olan kabileden geriye sadece 1000 kişi kalmıştı.
William Ordway Partridge, 1922'de Jamestown'daki St George kilisesine Pocahontas'ın bir heykelini yaptı. 1995 yılında Walt Disney Firması, Pocahontas adında bir çizgi film yaptı. Bu çizgi film, Disney'in beyaz ırk dışında başka bir ırka mensup ilk karakteriydi ve yine ilk defa, gerçek bir kişiden esinlenilmişti. Hikaye romantik bir aşk öyküsü olarak tüm dünyada büyük bir beğeni topladı.
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