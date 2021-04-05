Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Disney’in anlatmadığı detaylarla Pocahontas’ın gerçek hikayesi

Disney’in anlatmadığı detaylarla Pocahontas’ın gerçek hikayesi

Seray Üstün Seray Üstün
05.04.2021 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1990’lı yıllarda iki Disney animasyonuyla popülerliğe kavuşan Pocahontas’ın gerçek hikayesi oldukça farklıydı. Parlak ve neşeli, saçlarını rüzgarla dans ettiren ve şarkı söyleyen Pocahontas yaşam öyküsü aslında bir hayli trajiktir.

Disney’in anlatmadığı detaylarla Pocahontas’ın gerçek hikayesi

Pocahontas, temelde bir nevi kraliyet üyesiydi. O dönemde Kuzey Amerika kıtasında bugünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin kuzey bölgesinde Algonquin kabilesi yaşardı. 1595 yılında, Algonquinlerin şefi Powhatan'ın bir kızı dünyaya geldi. İsmini Matoaka koydular. Lakabı ise "şımartılmış çocuk" anlamına gelen Pocahontas'ti. Bununla birlikte Pocahontas’ın statüsünü paylaşan 26 erkek ve kız kardeşi vardı. Bu nedenle şefin en sevdiği ve değer verdiği çocuğu olmasına rağmen üst makamlara gelemedi.

gerçek hikaye

İngilizler, bu bölgedeki kabilelere baskınlar düzenleyip bazı yerlileri katlediyor ve bazılarını da tutsak ediyordu. 17 yaşındaki Pocahontas'te esirler arasındaydı. Bir yıl kadar tutsak kalan Pocahontas, bu sırada İngiliz tüccar John Rolfe ile tanıştı. John Rolfe, Pocahontas'e kendisiyle evlenmesi karşılığında, esaretten kurtulacağı sözünü verdi. Pocahontas teklifi kabul etti.

1612 senesinde Rolfe tarafından Londra'ya götürülen Pocahontas, burada vaftiz oldu. Ancak Pocahontas Londra'ya bir türlü alışamadı, iklimine, havasına uyum sağlayamadı. Yurt özlemi çekti. Doğduğu büyüdüğü topraklara geri dönmek istedi. Bu arada vücudu da zayıf düşmüş, bağışıklık sistemi çökmüştü. İkili 5 Nisan 1614 yılında evlendi ve oğulları Thomas yaklaşık bir yıl sonra doğdu. Aile, Rolfe’nin tütün çiftliğinde birkaç yıl yaşadı. Bu Kuzey Amerika tarihinde kaydedilen ilk ırklararası evlilik olarak tarihe geçti.

Geriye dönmek için çabalasa da başaramadı. Thames Nehri’nden geçerken Pocahontas, zatürre veya dizanteri olduğu düşünülen bir hastalığa yakalandı. 21 Mart 1617'de 21 yaşında hayata gözlerini yumdu. Gravesend Kasabası’nda karaya çıkarıldı ve öldükten sonra orada yakıldı.

Tarih bu soruya cevap arıyor! Babil’in Asma Bahçeleri gerçek mi?Tarih bu soruya cevap arıyor! Babil’in Asma Bahçeleri gerçek mi?

1617'de şefin ölümünden sonra kandırıldıklarını düşünen Algonquin yerlileri, İngilizler ile ters düştü. Beyaz adamın sahip olduğu ateşli silahları önemsemeden, isyana kalkıştılar. Bu isyan sonlarını hazırladı, soykırımla sonuçlandı. Nüfusu 8000 olan kabileden geriye sadece 1000 kişi kalmıştı.

William Ordway Partridge, 1922'de Jamestown'daki St George kilisesine Pocahontas'ın bir heykelini yaptı. 1995 yılında Walt Disney Firması, Pocahontas adında bir çizgi film yaptı. Bu çizgi film, Disney'in beyaz ırk dışında başka bir ırka mensup ilk karakteriydi ve yine ilk defa, gerçek bir kişiden esinlenilmişti. Hikaye romantik bir aşk öyküsü olarak tüm dünyada büyük bir beğeni topladı.

Tarihte çözülemeyen sır! Kleopatra’nın mezarı nerede?Tarihte çözülemeyen sır! Kleopatra’nın mezarı nerede?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu nasıl vicdan? Ağlayan çocuğuna aldırış etmeden eşini darbetti Bu nasıl vicdan? Ağlayan çocuğuna aldırış etmeden eşini darbetti
5 Nisan 2021 Pazartesi: TV yayın akışı5 Nisan 2021 Pazartesi: TV yayın akışı
Sri Lanka hakkında merak edilenler!Sri Lanka hakkında merak edilenler!
Anahtar Kelimeler:
Amerika
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Aragorn değil Wolverine olacaktı

Aragorn değil Wolverine olacaktı

İki sanatçı kardeşin öyküsü! Eniştesiyle evlendi, ablası küstü

İki sanatçı kardeşin öyküsü! Eniştesiyle evlendi, ablası küstü

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İlkokulu 9 ayda bitirdi, 11 yaşında Harvard’a girdi

İlkokulu 9 ayda bitirdi, 11 yaşında Harvard’a girdi

Bilimin çarpıcı yüzü! Tarihin en korkunç deneyi

Bilimin çarpıcı yüzü! Tarihin en korkunç deneyi

Şaşırtıcı gelenek! Japonya’da evli çiftler neden ayrı uyuyor?

Şaşırtıcı gelenek! Japonya’da evli çiftler neden ayrı uyuyor?

Diğer Haberler

Tarihin tozlu sayfalarına gömülen olayları gün yüzüne çıkartıyoruz! 5 Nisan tarihte bugün neler oldu?

Tarihte bugün neler oldu?

TV yayın akışı 5 Nisan 2021 Pazartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

5 Nisan 2021 Pazartesi: TV yayın akışı

Görsel yetenek testi! Eşi olmayan nesneyi ne kadar süre içerisinde bulabilirsiniz?

Eşi olmayan nesneyi bulabilir misiniz?

Deri yüzmeden kazığa oturtmaya kadar tarihsel süreç içerisinde kullanılan en korkunç idam yöntemleri

Tarih boyunca kullanılan en korkunç idam yöntemleri

Fransız ressam Yves Klein ve kendi ismini verdiği renk tonu: Yves Klein Mavisi

Kendi ismini verdi! Fransız ressamın sanata kazandırdığı ton

İtalyan mafyalarının sadece filmlere özgü olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz! İşte tarihin en azılı mafya babaları

İnanılmaz suçlara bulaşan mafya babaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.