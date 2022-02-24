Karnabahar, kıyma ve yoğurdun mükemmel birleşimi: Karnabahar mantısı tarifi

Ana vatanı Doğu Akdeniz olan ve turpgiller ailesinden gelen karnabahar, çiçeği yenen bir sebze. Kendine has aroması ile dikkat çeken karnabaharın insan sağlığı için faydaları saymakla bitmiyor. Ama karnabaharı hep aynı şekilde yemekten sıkılmış olabilirsiniz. İşte orijinal bir tarif ile hem kendinizi hem sevdiklerinizi ödüllendirebilirsiniz. Yiyenleri hem şaşırtacak hem lezzetine hayran bırakacak karnabahar mantısı tarifi...

KARNABAHAR MANTISI TARİFİ

MALZEMELER

1 küçük boy karnabahar

3 yemek kaşığı zeytinyağı

Kimyon

Karabiber

Toz kırmızı biber

Tuz

SALÇALI SOSU İÇİN

1 küçük kase dana kıyma

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı domates salçası

Karabiber

Pul biber

Tuz

ÜZERİ İÇİN

Sarımsaklı yoğurt

Maydanoz

HAZIRLANIŞI

Karnabaharı bıçak yardımı ile küçük küçük olacak şekilde doğrayın.

Yapışmaz bir tavaya zeytinyağını ekleyin. Zeytinyağı hafif ısınınca karnabaharları ekleyerek güzelce kavurmaya başlayın. (Karnabaharı kavurmak yerine üzerine zeytinyağı ve baharatları ilave ederek fırında da pişirebilirsiniz.)

Kavrulan karnabaharın üzerine baharatlarını ve tuzunu ilave ederek tencerenin kapağını kapatın.

Pişime işlemini yaklaşık 15 dakika kadar sürdürün. Bu sırada tencerenin kapağını ara ara açıp karıştırın.

Karnabaharlar iyice yumuşağında tencerenin altını kapatın.

Başka bir tavaya zeytinyağını ilave edin. Daha sonra kıymayı ekleyerek iyice kavurun.

Kıyma bir süre kavrulduktan sonra salçayı ve baharatları ekleyerek kavurma işlemine devam edin.

Son olarak kıyma ve salça karışımının üzerine ılık su ekleyerek sosun kıvamını ayarlayın. (Ne çok yoğun ne de çok sıvı olmayacak kıvamda.)

Sarımsakları dövün ve yoğurt ile karıştırın.

Maydanozları küçük küçük olacak şekilde iyice kıyın.

Pişen karnabaharları servis tabağına alın.

Üzerine sarımsaklı yoğurdu ilave edin.

Daha sonra kıymalı salçalı sosu üzerine bolca gezdirin.

En üstüne kıyılmış maydanozları serpiştirin.

Karnabahar mantısını sıcak olarak servis edin. Afiyet olsun.

https://www.mynet.com/karnabahar-mantisi-1182079-myyemek

