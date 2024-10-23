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Karnabahar kızartması tarifi: Karnabahar kızartması nasıl yapılır?

Ferhan Petek Ferhan Petek
23.10.2024 21:12
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Karnabahar hem lezzetiyle hem de faydalarıyla tanınsa da çok kişi tarafından tercih edilemeyen bir sebzedir. Yemeği dışında türlü formlara bürünen karnabahar aşağıda malzemelerini bulabileceğiniz karnabahar kızartması tarifi sayesinde karnabahar sevmeyenleri bile kendine bağlayabilir.

Karnabahar kızartması tarifi: Karnabahar kızartması nasıl yapılır?
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Kaç kisilik 4
Hazırlık Süresi 20dk
Pişirme Süresi 20dk
Kalori/Porsiyon 223kal

Karnabahar kızartması tarifini siz de kendi mutfağınızda aşağıdaki tarif aşamalarını ve malzemeleri kullanarak hazırlayabilirsiniz. Sunumunu ise ister sarımsaklı isterseniz de sarımsaksız yoğurtla ya da çeşitli soslarla yapabilirsiniz.

MALZEMELER

  • 1 adet karnabahar
  • 5 bardak kaynar su
  • 1 kaşık un
  • Harcı için:
  • 1 bardak süt
  • 2 yumurta
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 4 kaşık un

TARİF

  • Karnabaharları yıkayın ve ayıklayın.
  • Bir tencerede su ve un ile haşlayın.
  • Haşlanan karnabaharları kevgirle alın ve bir kaba aktarın.
  • Harç malzemelerini bir kapta karıştırın.
  • Tüm karnabaharları bu harca batırın ve kızartın.
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Anahtar Kelimeler:
Karnabahar
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