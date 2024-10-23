Karnabahar kızartması tarifi: Karnabahar kızartması nasıl yapılır?

Karnabahar hem lezzetiyle hem de faydalarıyla tanınsa da çok kişi tarafından tercih edilemeyen bir sebzedir. Yemeği dışında türlü formlara bürünen karnabahar aşağıda malzemelerini bulabileceğiniz karnabahar kızartması tarifi sayesinde karnabahar sevmeyenleri bile kendine bağlayabilir.
Karnabahar kızartması tarifini siz de kendi mutfağınızda aşağıdaki tarif aşamalarını ve malzemeleri kullanarak hazırlayabilirsiniz. Sunumunu ise ister sarımsaklı isterseniz de sarımsaksız yoğurtla ya da çeşitli soslarla yapabilirsiniz.
MALZEMELER
1 adet karnabahar
5 bardak kaynar su
1 kaşık un
Harcı için:
1 bardak süt
2 yumurta
1 çay kaşığı tuz
4 kaşık un
TARİF
Karnabaharları yıkayın ve ayıklayın.
Bir tencerede su ve un ile haşlayın.
Haşlanan karnabaharları kevgirle alın ve bir kaba aktarın.
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.