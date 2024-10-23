Karnabahar kızartması tarifi: Karnabahar kızartması nasıl yapılır?

Karnabahar kızartması tarifini siz de kendi mutfağınızda aşağıdaki tarif aşamalarını ve malzemeleri kullanarak hazırlayabilirsiniz. Sunumunu ise ister sarımsaklı isterseniz de sarımsaksız yoğurtla ya da çeşitli soslarla yapabilirsiniz.

MALZEMELER 1 adet karnabahar

5 bardak kaynar su

1 kaşık un

Harcı için:

1 bardak süt

2 yumurta

1 çay kaşığı tuz

4 kaşık un