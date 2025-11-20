YEMEK

Karpatka nasıl yapılır? Evde karpatka hazırlamanın özel sırrı

Karpatka pastası, evde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz lezzetli bir tatlı. Sade malzemelerle hazırlanan yumuşacık hamuru bulunan bu kremalı pastayı misafirlerinize de kolayca servis edebilirsiniz. İşte evde karpatka yapmanın püf noktaları ve adım adım tarifi…

Karpatka nasıl yapılır? Evde karpatka hazırlamanın özel sırrı
Sedef Karatay

Karpatka, Polonya kökenli sevilen bir kremalı pasta. Evde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz nefis bir lezzet.

MALZEMELER

  • Hamur İçin:
  • 1 su bardağı su (+1/4 su bardağı)
  • 1 su bardağı un (+1/4 su bardağı)
  • 125 gram tereyağı
  • 1 çay kaşığı kabartma tozu
  • 5 adet yumurta
  • 1/4 çay kaşığı tuz
  • Krema için:
  • 2,5 su bardağı süt
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 2 yemek kaşığı nişasta
  • 1 yemek kaşığı un
  • 2 paket vanilin
  • 3 adet yumurta sarısı
  • 125 gram tereyağı
  • Üzeri İçin:
  • 2 yemek kaşığı pudra şekeri

TARİF

  • Ufak bir tencerede su, tereyağı ve tuzu orta ateşte kaynatın.
  • Unu ekleyip topak kalmayana kadar karıştırarak pişirin (3-5 dakika).
  • Hamuru başka bir kaba alıp soğumaya bırakın.
  • Ilınan hamura kabartma tozu ve yumurtaları teker teker ekleyerek homojen hale getirin.
  • Hamurun yarısını yağlı kağıt serili kelepçeli kalıba yayın, fazla düzleştirmeyin ve 190-200 derecelik fırında 30 dakika pişirin.
  • Diğer yarısı için işlemi tekrarlayın ve hamurları oda sıcaklığında soğutun.
  • Karpatka kreması hazırlanışı:
  • Tereyağı hariç tüm malzemeyi karıştırıp orta ateşte muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin.
  • Kıvam alan kremanın üzerine streç film serip soğumaya bırakın.
  • Oda sıcaklığındaki tereyağını çırpın ve kremayı azar azar ekleyerek pürüzsüz hale getirin.
  • Karpatka’yı birleştirme ve servis:
  • Kalıbın tabanına bir hamuru koyun, kremayı üzerine dökün ve düzleştirin.
  • Diğer hamuru kremanın üzerine kapak gibi yerleştirin.
  • Buzdolabında en az 3 saat dinlendirip kremanın sertleşmesini bekleyin.
  • Servis öncesi üstüne pudra şekeri serpin.

AFİYET OLSUN!

En Çok Aranan Haberler

