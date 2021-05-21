Karşınızdaki kişi sizi hayretle izleyecek! Bu sihirbazlık numaraları keyifli zaman geçirmenizi sağlayacak

Sihirbazlık gösterilerine hayatınızın herhangi bir noktasında mutlaka denk gelmişsinizdir. Kaşık bükme, şapkadan tavşan çıkartma, yüzük kaybet hatta kaybolma numaraları sizleri de şaşırtmayı başarmıştır. Bir yandan ilizyonistlerin numaralarını çözmeye çalışırken öte yandan da birçok numarada engel olamadığınız bir hayret duyarsınız. Eğer küçük sihir numaralarıyla şaşırtmak istedikleriniz varsa bunlar tam size göre!

PARA KAYBETME

Bu numara için cam bir kadeh, bozuk para (madeni para) ve bir örtüye ihtiyaç duyacaksınız. Örtüyü cam kadehin etrafına sarın ve madeni paranın üzerine kapatın. Paranın kaybolması herkesi şaşırtacak.

DÖKMEDEN SIVI GEÇİRME

Bu numara aslında biraz daha kapsamlı olarak ilerliyor. İçi yarısına kadar dolu olan plastik bir bardak alın. Bu bardaktaki sıvının rengi ya da cinsi fark etmeyecektir. Diğer bir yanda ise daha az sıvıyla dolu olan bir bardak alın. Daha çok sıvıyla dolu olan bardağın içerisine atın ve diğer bardağın boş olacağını göreceksiniz.

PARA DELME

Son numarada ise bir kağıt parçası, kağıt para ve kalem yeterli olacaktır. Kağıdı paranın etrafına sarın ve kalemle delin. Kağıt parada herhangi bir delik olmaması ‘Bunu nasıl yaptın?’ sorusunu da beraberinde getirecek.



