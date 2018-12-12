MAGAZİN

Kartal Tibet’in ünlü otomobili bulundu

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.12.2018 16:31 | Son Güncelleme

Uzun süredir gözlerden uzak olan Yeşilçam'ın efsane oyuncusu, yönetmeni, senaristi Kartal Tibet’in sinemada gerek oyuncu olarak kullandığı, gerekse yönettiği filmlerinde yıllarca sık sık gördüğümüz 1969 model 34 KT 417 plakalı Mercedes marka 280S tipi aracı geçen günlerde gün yüzüne çıkarıldı.

Kartal Tibet’in ünlü otomobili bulundu

Yeşilçam'ın efsane ismi, 220 bin liraya satın aldığı Mercedes'i uzun yıllar kullandı. Alındığında beyaz renkte olan lakin 70'li yılların ortalarına doğru Rumelihisarı Mezarlığı'nın önünde bir taksiyle çarpışan aracın ön tarafı paramparça oldu.

Sigorta yetkilileri 25 bin lira civarında hasarın olduğunu tespit ederken, kaza esnasında aracı ne Kartal Tibet ne de yardımcı rollerde oyunculuk yapan şoförü İhsan Baysal'ın kullandığı belirlenir.

2

Bebek karakoluna çağrılan Kartal Tibet, ağlayarak ''Beni affedin, bir cahillik yaptım'' diye yalvaran Ersan Gökbayrak adında bir şahısla karşılaşır karakolda. Bu kişi otomobilin durduğu garajın gece bekçisidir.

Gece içki içmiş ve Boğaz’da dolaştıktan sonra garaja dönerken Rumelihisarı Mezarlığı’nın başladığı yerde Chevrolet marka bir taksiye çarpar ve aracın ön tarafı ciddi hasar alır.

BEYAZDI, MAVİ OLDU

Kartal Tibet, çok sevdiği otomobilini Almanya’da tamir ettirdi ve bu arada aracın rengi mavi oldu.

Tibet'in yönetmenliğini yaptığı Kemal Sunal'ın Şark Bülbülü (1979) ve Çarıklı Milyoner (1983) filmlerinde Mercedes mavi rengiyle yer alır.

3

SATMAYA İKNA OLDU

80'li yılların başında Levent'teki evinden çıkıp araca binmek üzereyken bölgede dispanser binası yapan Karadenizli bir müteahhit, otomobili kendisine satmasını ister Kartal Tibet'ten lakin olumlu yanıt alamaz.

4

Dispanser inşaatı süresince annesinin çay ikramları dolayısıyla müteahhitle sıcak bir diyalog gelişir ve Kartal Tibet bir süre sonra aracı satmaya ikna olur. Müteahhit Yılmaz Abdullahoğlu vasıtasıyla 1990'lı yılların başında Sinop'a getirilen Mercedes'e gereken özen gösterilmez zaman içinde.

OTOMOBİL RESTORE EDİLECEK

İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği Başkanı Serkan Okay, "Yeşilçam’a Saygı" temalı aktiviteleri kapsamında bugüne kadar Türk sinemasında büyük yerleri olan birçok aracı gün yüzüne çıkardıklarını ifade ederek, ''Kartal Tibet'in yıllarca kullandığı otomobili kesinlikle bulmak ve kendisiyle buluşturmak istiyorduk.

5

İzine Sinop’ta ulaşınca çok heyecanlandık. Lakin geçtiğimiz yıllarda otomobile gereken özenin gösterilmemesi bizi klasik severler olarak çok üzdü. Buna rağmen hacizlerin kaldırılıp, otomobilin restore edileceğine inancımızı koruyoruz. Bu araç aynı zamanda Yeşilçam’ın büyüsünü de temsil eden çok büyük bir değerdir'' dedi.

İHA


Piramitlerin tepesinde seks yaptılarPiramitlerin tepesinde seks yaptılar
Türk fotoğrafçının aşk dolu mektubunu paylaştıTürk fotoğrafçının aşk dolu mektubunu paylaştı
Aslı'dan Murat yorumu: Barıştık ama...Aslı'dan Murat yorumu: Barıştık ama...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kartal Tibet Kartal Tibet otomobili

En Çok Okunan Haberler

İnternet fenomeni fena yakalandı! Telefonla arayıp...

İnternet fenomeni fena yakalandı! Telefonla arayıp...

Genelevde şaşkına çeviren olay! Kadınları beğenmeyince...

Genelevde şaşkına çeviren olay! Kadınları beğenmeyince...

İYİ Parti ve CHP ittifakı dağıldı iddiası!

İYİ Parti ve CHP ittifakı dağıldı iddiası!

Şeyma Subaşı: Fazla enerji patlaması yaşıyor olabilirim

Şeyma Subaşı: Fazla enerji patlaması yaşıyor olabilirim

Darbe girişiminin ilk anlarında şükür secdesi! İşte saniye saniye skandal görüntüler

Darbe girişiminin ilk anlarında şükür secdesi! İşte saniye saniye skandal görüntüler

Fatih Portakal'a büyük şok

Fatih Portakal'a büyük şok

İlginizi Çekebilir

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Survivor 2019 ne zaman başlıyor? Acun Ilıcalı açıkladı!

Survivor 2019 ne zaman başlıyor? Acun Ilıcalı açıkladı!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Eski güzellik kraliçesi, 13 yaşındaki kızının bekaretini satışa çıkardı

Eski güzellik kraliçesi, 13 yaşındaki kızının bekaretini satışa çıkardı

Survivor Şampiyonu Avatar Atakan'tan alkış toplayan hareket! 850 bin lira bağışladı

Survivor Şampiyonu Avatar Atakan'tan alkış toplayan hareket! 850 bin lira bağışladı

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cihat Tamer yine kendini tutumadı: Emrah'ın...

Cihat Tamer yine kendini tutumadı: Emrah'ın...

Mert Alaş’tan Kendall Jenner’a: Ölüm bizi ayırıncaya dek...

Türk fotoğrafçının aşk dolu mektubunu paylaştı

Aslı Enver'den Murat Boz açıklaması

Aslı'dan Murat yorumu: Barıştık ama...

Hazal Kaya'dan şaşırtan itiraf: Sirke ile yıkanıyorum

Şaşırtan itiraf: Sirke ile yıkanıyorum

Ebru Gündeş duruşmaya gelmedi! Son uyarı

Duruşmaya gelmedi! Bir daha gelmezse...

Seda Akgül bacak pozuyla sosyal medyayı salladı

Seda Akgül bacak pozuyla sosyal medyayı salladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.