Kartal Tibet’in ünlü otomobili bulundu

Yeşilçam'ın efsane ismi, 220 bin liraya satın aldığı Mercedes'i uzun yıllar kullandı. Alındığında beyaz renkte olan lakin 70'li yılların ortalarına doğru Rumelihisarı Mezarlığı'nın önünde bir taksiyle çarpışan aracın ön tarafı paramparça oldu.

Sigorta yetkilileri 25 bin lira civarında hasarın olduğunu tespit ederken, kaza esnasında aracı ne Kartal Tibet ne de yardımcı rollerde oyunculuk yapan şoförü İhsan Baysal'ın kullandığı belirlenir.

Bebek karakoluna çağrılan Kartal Tibet, ağlayarak ''Beni affedin, bir cahillik yaptım'' diye yalvaran Ersan Gökbayrak adında bir şahısla karşılaşır karakolda. Bu kişi otomobilin durduğu garajın gece bekçisidir.

Gece içki içmiş ve Boğaz’da dolaştıktan sonra garaja dönerken Rumelihisarı Mezarlığı’nın başladığı yerde Chevrolet marka bir taksiye çarpar ve aracın ön tarafı ciddi hasar alır.

BEYAZDI, MAVİ OLDU

Kartal Tibet, çok sevdiği otomobilini Almanya’da tamir ettirdi ve bu arada aracın rengi mavi oldu.

Tibet'in yönetmenliğini yaptığı Kemal Sunal'ın Şark Bülbülü (1979) ve Çarıklı Milyoner (1983) filmlerinde Mercedes mavi rengiyle yer alır.