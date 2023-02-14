Karton bardakta çorba 25 TL, bir bisküvi 40 TL! Depremzedelere gelen 835 TL'lik hesap 'pes' dedirtti, Bakanlıktan rekor ceza

İsyan ettiren görüntünün adresi Adana'daki yol üstü bir dinlenme tesisiydi. Hem deprem bölgelerine yardım götürmeye çalışanlar hem de enkazdan kaçıp farklı illere gitmeye çalışan depremzedeler karşılaştı aynı manzarayla.

KARTON BARDAKTA ÇORBA 25 TL

Kimse inanamasa da çay içilen karton bardaktaki bir çorba 25 TL'ye satıldı. Şikayet yağınca Ticaret Bakanlığı harekete geçti, denetimleri artırdı.

4 DÜRÜM VE ÇORBA 835 TL

Show Haber'de yer alan habere göre; bir depremzede sosyal medyada paylaştığı videoda "4 tane dürüm ve çorbaya 835 TL para aldılar. İçeride tartıştık. 'Biz alırız, üç katını da dört katını da alırız' dediler" ifadelerine yer verdi.

1 MİLYON 860 BİN TL CEZA KESİLDİ

Bir bardak çorbayı depremzedeye 25 TL'den satan işletme cezasız kalmadı. Ticaret Bakanlığı o fırsatçıya 1 milyon 860 bin TL fahiş fiyat cezası kesti.

BİR BİSKÜVİ TAM 40 TL'YE SATILDI

Mersin'de de deprem bölgesindeki dinlenme tesisinde de benzer ücretler alındı. Benzin istasyonundaki bir markette ise 10 TL'lik bir bisküvi tam 40 TL'ye satıldı.

353 firmaya 85 milyon TL idari para cezası kesen Bakanlık denetimlerin süreceğini açıkladı.



