Kasaba Doktoru'nun Leyla'sı Hazal Subaşı transparan elbisesiyle Instagram'ı salladı! İç çamaşırlarını sergiledi

Başrollerini Deniz Can Aktaş ile paylaştığı Kasaba Doktoru dizisiyle adından söz ettiren Hazal Subaşı, iç çamaşırlarını gösteren örgü elbisesiyle bakana bir daha baktırdı.

Hazal Subaşı'nın cesur stiline ünlü isimler de kayıtsız kalamadı.

Özgecan Gürel, Aslı Melisa Uzun ve Dolunay Soysert gibi isimler, güzel oyuncuya övgü yağdırdı.

Aslen Selanik göçmeni olan Hazal Subaşı, 2015 yılında katıldığı Miss Turkey'de üçüncü olmuştu.

İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde Halkla İlişkiler ve Reklamcılık eğitimi alan yıldız, 2016 yılında rol aldığı Adını Sen Koy dizisinde 'Zehra' karakterine hayat vermişti.

Hazal Subaşı sonrasında Bir Umut Yeter, Halka, Çukur ve Bizi Ayıran Çizgi gibi yapımlarda rol aldı.

Özel hayatıyla da merak uyandıran Hazal Subaşı, bir dönem meslektaşı Rıza Kocaoğlu ile aşk yaşamıştı.



