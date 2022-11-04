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Kasaba Doktoru'nun Leyla'sı Hazal Subaşı transparan elbisesiyle Instagram'ı salladı! İç çamaşırlarını sergiledi

04.11.2022 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1'in sevilen dizisi Kasaba Doktoru'nda hayat verdiği Doktor Leyla Erpek karakteriyle büyük beğeni toplayan güzel oyuncu Hazal Subaşı, Netflix etkinliğinde tercih ettiği transparan kıyafetiyle sosyal medyayı salladı.

Kasaba Doktoru'nun Leyla'sı Hazal Subaşı transparan elbisesiyle Instagram'ı salladı! İç çamaşırlarını sergiledi

Başrollerini Deniz Can Aktaş ile paylaştığı Kasaba Doktoru dizisiyle adından söz ettiren Hazal Subaşı, iç çamaşırlarını gösteren örgü elbisesiyle bakana bir daha baktırdı.

Kasaba Doktoru'nun Leyla'sı Hazal Subaşı transparan elbisesiyle Instagram'ı salladı! İç çamaşırlarını sergiledi

Hazal Subaşı'nın cesur stiline ünlü isimler de kayıtsız kalamadı.

Kasaba Doktoru'nun Leyla'sı Hazal Subaşı transparan elbisesiyle Instagram'ı salladı! İç çamaşırlarını sergiledi

Özgecan Gürel, Aslı Melisa Uzun ve Dolunay Soysert gibi isimler, güzel oyuncuya övgü yağdırdı.

Kasaba Doktoru'nun Leyla'sı Hazal Subaşı transparan elbisesiyle Instagram'ı salladı! İç çamaşırlarını sergiledi

Aslen Selanik göçmeni olan Hazal Subaşı, 2015 yılında katıldığı Miss Turkey'de üçüncü olmuştu.

Kasaba Doktoru'nun Leyla'sı Hazal Subaşı transparan elbisesiyle Instagram'ı salladı! İç çamaşırlarını sergiledi

İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde Halkla İlişkiler ve Reklamcılık eğitimi alan yıldız, 2016 yılında rol aldığı Adını Sen Koy dizisinde 'Zehra' karakterine hayat vermişti.

Kasaba Doktoru'nun Leyla'sı Hazal Subaşı transparan elbisesiyle Instagram'ı salladı! İç çamaşırlarını sergiledi

Hazal Subaşı sonrasında Bir Umut Yeter, Halka, Çukur ve Bizi Ayıran Çizgi gibi yapımlarda rol aldı.

Kasaba Doktoru'nun Leyla'sı Hazal Subaşı transparan elbisesiyle Instagram'ı salladı! İç çamaşırlarını sergiledi

Özel hayatıyla da merak uyandıran Hazal Subaşı, bir dönem meslektaşı Rıza Kocaoğlu ile aşk yaşamıştı.

Kasaba Doktoru'nun Leyla'sı Hazal Subaşı transparan elbisesiyle Instagram'ı salladı! İç çamaşırlarını sergiledi

Kasaba Doktoru'nun Leyla'sı Hazal Subaşı transparan elbisesiyle Instagram'ı salladı! İç çamaşırlarını sergiledi


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