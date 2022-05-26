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Kasık ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, hatalı teşhis sonucu testisinden oldu

26.05.2022 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta akılalmaz bir olay yaşandı. Uzun süre bisiklete bindikten sonra karın ve kasıklarındaki ağrıyla hastaneye giden İran asıllı Ermiya Khashijan (14), ağrı kesici ilaç verildikten sonra evine gönderildi. Ağrıları geçmeyen çocuğun ameliyatla testislerinden biri alındı. Ailenin avukatı, hatalı teşhis ile organ kaybına neden olduğu gerekçesiyle doktor hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. İl Sağlık Müdürlüğü de konuyla ilgili idari soruşturma başlattı. İşte olayın detayları!

Kasık ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, hatalı teşhis sonucu testisinden oldu

Zonguldak'ta 8 yıldır yaşayan İranlı ailenin oğlu Ermiya Khashijan, 10 Nisan'da uzun süre bisiklete bindikten sonra karın ve kasık bölgesinde ağrı hissetti. Ermiya Khashijan, babası ve annesi ile birlikte Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ne gitti. Testlerden sonra lavman işlemi uygulanan Khashijan, ağrı kesici ilaç verilerek eve gönderildi. Çocuğun ağrıları geçmeyince 4 gün sonra Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne gidildi. Ermiya Khashijan'ın testislerinden biri ameliyatla alındı. Aile, zamanında müdahale edilmemesi nedeniyle sonucu çocukta organ kaybı meydana gelmesi nedeniyle Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ndeki doktor hakkında şikayetçi oldu.

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'İYİLEŞİR SÖYLEMİNE GÜVENDİK'

Anne Leyla Rakhshande, Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ne tedavi için gittiklerini, oğlunun 4 gün boyunca ağrılarına rağmen doktorların 'iyileşir' söylemine güvendiğini belirterek, "Oğluma doktor iyileşeceğini söyledi dedim. 4'üncü gün ağrısı çok fazla olunca tanıdık bir İranlı doktoru aradık, 'hemen doktora götürün' dedi. Tıp fakültesine gittiğimizde hemen ameliyata aldılar. Testislerinde problem varmış. 1 ay sonra tekrar ameliyat olacak. O gün o hastane bize söyleseydi, böyle kötü durumda olmayacaktı, belki bu kadar ameliyat da olmayacaktı. Şikayetçiyiz" diye konuştu.

Uzun süre bisiklete bindikten sonra eve geldiğinde canının çok acıdığını söyleyen Ermiya Khashijan, "Bisiklete binemiyorum, koşamıyorum. Kötü hissediyorum. Evde bilgisayar oyunlarıyla vakit geçiriyorum. Başıma bu olay gelmeseydi spora gidecektim" dedi.

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'GÖRDÜĞÜ TEDAVİYE CEVAP VERMEZSE DİĞER TESTİSİ DE ALINACAK'

Avukat Cemal Azmi Arslan çocuğun kalan testisini kurtarmak için bir ameliyat daha olacağını belirterek, "Acil servisteki doktor, muayene edip lavman yapıyor. Çocukta başka bir bulguya rastlamayıp ağrı kesici ilaçla eve gönderiyor. Çocuk, tıp fakültesine gittiğinde testislerinden bir tanesinin hayati fonksiyonunu yitirdiği ve ağrı yaptığını tespit edilip, işlevini yitiren testislerden birini alıyorlar. Hastaneye kontrole gittiğinde diğer testisin de zarar görmüş olabileceği aileye söyleniyor. Şu anda gördüğü tedaviye cevap vermezse diğer testisi de alınacak" ifadelerini kullandı.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi yetkilileri, hastanın testis torsiyonuyla (testisin kendi etrafında dönmesi) geldiğini, ölü dokunun ameliyatla alındığını belirtti.

İdari soruşturma başlattıklarını belirten İl Sağlık Müdürü Ertuğrul Güner, yargı sonucunu bekleyeceklerini ve açıklama yapmalarının doğru olmayacağını ifade etti.

(DHA)

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