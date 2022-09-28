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Kasımpaşa Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta? Kasımpaşa Gaziantep FK maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

28.09.2022 12:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kasımpaşa Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK'yı konuk edecek. Karşılaşma, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak. Maç için geri sayım devam ederken birçok kişi internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki, Kasımpaşa Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta? Kasımpaşa Gaziantep FK maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Kasımpaşa Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta? Kasımpaşa Gaziantep FK maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Kasımpaşa ile Gaziantep FK Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında kozlarını paylaşacak. Taraftarın heyecanla beklediği karşılaşma Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak. Maça günler kala birçok kişi arama motorlarında karşılaşmaya ilişkin sorgulama yapıyor. Peki, Kasımpaşa Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta? Kasımpaşa Gaziantep FK maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KASIMPAŞA GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kasımpaşa Gaziantep maçı 1 Ekim Cumartesi günü oynanacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 14.30'da başlayacak.

KASIMPAŞA GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa Gaziantep maçı Bein Sports 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

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