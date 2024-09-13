Kasiyer kız gözyaşları içinde anlattı... "Köpek muamelesi yapıyorlar, hakaret ediyorlar"

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    Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
    13.09.2024 13:43
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    Perakende sektöründe çalıştığı düşünülen genç kız yaşadıklarını göz yaşları içinde anlattı. 'Öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya!' sözüyle paylaştığı videoya kısa sürede yorum yağdı.

    Bir genç kız sosyal medyasında iş yerinde yabancı bir müşteriyle yaşadığı sorunu anlattı, altına adeta yorum yağdı. Ailesine yük olmamak adına kendi parasını kazanmaya çalışan genç kızın sözleri sosyal medyaya damga vurdu.

    YAŞADIKLARINI BU ALINTIYLA ANLATTI

    Genç kız yaşadığı üzüntüyü Necip Fazıl Kısakürek'in Sakarya Türküsü'nden yaptığı alıntıyla dile getirdi. Çektiği videonun üstüne 'Öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya!' sözünü yazan genç kız, insanın vatanında kendisini yabancı hissettiği anlamını taşıyan bu alıntıyla göz yaşlarını tutamadı.

    "ÜRÜNÜ DEĞİL ÇALIŞANI SATIN ALDIKLARINI ZANNEDİYORLAR"

    Kasiyerlik yapan genç kız: "Annene babana yük olmamak için çalışıyorsun, ekmek paranı kazanıyorsun. Bir yabancı geliyor, sana köpek muamelesi yapıyor. Ürünü geçirdim, merak ettim, çevirdim baktım yeni mi diye, kadın 'dokunmazsan sevinirim' dedi. Hiçbir şey diyemedim."
    Zor şartlarda çalışmaya çalışan genç kızın müşteriler tarafından uğradığı psikolojik şiddet bununla da kalmıyor. Genç kızın söylediğine göre aynı gün sabah saatlerinde gelen başka bir müşteri de genç kıza hakaret etmiş. Bu söylemlerin altına sosyal medyada yorum yağdı. O yorumlardan bazıları şu şekilde oldu;

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    Anahtar Kelimeler:
    Kasiyer Necip Fazıl Kısakürek perakende
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