Kasiyer kız gözyaşları içinde anlattı... "Köpek muamelesi yapıyorlar, hakaret ediyorlar"

Bir genç kız sosyal medyasında iş yerinde yabancı bir müşteriyle yaşadığı sorunu anlattı, altına adeta yorum yağdı. Ailesine yük olmamak adına kendi parasını kazanmaya çalışan genç kızın sözleri sosyal medyaya damga vurdu.

YAŞADIKLARINI BU ALINTIYLA ANLATTI

Genç kız yaşadığı üzüntüyü Necip Fazıl Kısakürek'in Sakarya Türküsü'nden yaptığı alıntıyla dile getirdi. Çektiği videonun üstüne 'Öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya!' sözünü yazan genç kız, insanın vatanında kendisini yabancı hissettiği anlamını taşıyan bu alıntıyla göz yaşlarını tutamadı.

"ÜRÜNÜ DEĞİL ÇALIŞANI SATIN ALDIKLARINI ZANNEDİYORLAR"

Kasiyerlik yapan genç kız: "Annene babana yük olmamak için çalışıyorsun, ekmek paranı kazanıyorsun. Bir yabancı geliyor, sana köpek muamelesi yapıyor. Ürünü geçirdim, merak ettim, çevirdim baktım yeni mi diye, kadın 'dokunmazsan sevinirim' dedi. Hiçbir şey diyemedim."

Zor şartlarda çalışmaya çalışan genç kızın müşteriler tarafından uğradığı psikolojik şiddet bununla da kalmıyor. Genç kızın söylediğine göre aynı gün sabah saatlerinde gelen başka bir müşteri de genç kıza hakaret etmiş. Bu söylemlerin altına sosyal medyada yorum yağdı. O yorumlardan bazıları şu şekilde oldu;