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Kaşlarını almayı redderek güzellik tabularını alt üst eden Kıbrıslı ünlü model: Sophia Hadjipanteli

Seray Üstün Seray Üstün 08.03.2021 13:26 | Son Güncelleme:
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Kaşlarını almayı redderek güzellik tabularını alt üst eden Kıbrıslı ünlü model: Sophia Hadjipanteli

Son dönemde kadın ve güzellik algısı üzerine ortaya atılan fikirler değişmeye başladı. Kadının belirli ölçüler içerisinde güzel olduğu inancı tamamen alt üst oldu. Kadınlar adeta değişimlerin önündeki lider konumuna geldi.

Güzellik algısı son yıllarda büyük bir dönüşüme uğradı. Çünkü 90-60-90 ölçülerden çıkılarak güzellik algısı daha evrensel boyutlara taşındı. En bilinen akımlardan biri de kadınların toplumun belirlediği kalıplara girmek zorunda olmadığını savunan Body Posivitism (beden olumlama) hareketi. Kıbrıs’ta yaşayan 21 yaşındaki Sophia Hadjipanteli de kaşlarını aldırmayarak dayatılan güzellik standartlarına karşı çıkıyor.

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Kıbrıslı bir baba ve İngiliz bir annenin kızı olan 21 yaşındaki Sophia Hadjipanteli güzellik tabularını tamamen yıkan bir model olarak karşımıza çıkıyor. Bu modelin en büyük farkı ise sarı saçlarıyla kontrast oluşan siyah kaşlarını bilinen kalıplara uygun olarak şekillendirmemesidir. Meksikalı ünlü ressam Frida Kahlo’yu kendisine rol model olarak seçen Hadijipanteli, toplumun belirlediği kurallara meydan okumak için kaşlarını almayı reddediyor. Birçok kişinin kadınlardan beklediği belirgin hatlar, kemikli yüz, alımlı kaşlar ve dolgun dudaklar gibi kalıpları sert bir şekilde iteliyor.

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Çocukken kaşlarına özen gösterdiğini ve annesininki gibi adeta kalemle çizilmiş kaşlara sahip olmak için uğraştığını belirten Sophia, son birkaç yıldır bu durumdan tamamen vazgeçti. Sosyal medyada binlerce takipçisi bulunan ünlü model kaşlarıyla bir anda popüler oldu. Tamamen bir tercih meselesi dediği kaşları yüzünden internetten ölüm tehdidine kadar varan kötü yorumlar alıyor. Ancak bir o kadar da güzel ve destekleyici yorum var.

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Çocukken erkek kardeşleriyle beraber okulda yaşıtlarının alaylarına maruz kalan Sophia, o zamandan beri insanların kendi olması gerektiğini savunduğunu söylüyor. Hatta sosyal medya hesaplarını da bu görüş üzerine internette bir kitle oluşturabilmek için etkin bir biçimde kullanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Model
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