Kaşlarını almayı redderek güzellik tabularını alt üst eden Kıbrıslı ünlü model: Sophia Hadjipanteli

Güzellik algısı son yıllarda büyük bir dönüşüme uğradı. Çünkü 90-60-90 ölçülerden çıkılarak güzellik algısı daha evrensel boyutlara taşındı. En bilinen akımlardan biri de kadınların toplumun belirlediği kalıplara girmek zorunda olmadığını savunan Body Posivitism (beden olumlama) hareketi. Kıbrıs’ta yaşayan 21 yaşındaki Sophia Hadjipanteli de kaşlarını aldırmayarak dayatılan güzellik standartlarına karşı çıkıyor.

Kıbrıslı bir baba ve İngiliz bir annenin kızı olan 21 yaşındaki Sophia Hadjipanteli güzellik tabularını tamamen yıkan bir model olarak karşımıza çıkıyor. Bu modelin en büyük farkı ise sarı saçlarıyla kontrast oluşan siyah kaşlarını bilinen kalıplara uygun olarak şekillendirmemesidir. Meksikalı ünlü ressam Frida Kahlo’yu kendisine rol model olarak seçen Hadijipanteli, toplumun belirlediği kurallara meydan okumak için kaşlarını almayı reddediyor. Birçok kişinin kadınlardan beklediği belirgin hatlar, kemikli yüz, alımlı kaşlar ve dolgun dudaklar gibi kalıpları sert bir şekilde iteliyor.