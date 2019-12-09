MAGAZİN

Kastamonu'da ilk kadın mitinginin 100. yılı dolayısıyla resim ve seramik sergisi

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 09.12.2019 18:41 | Son Güncelleme

Kastamonu'da ilk kadın mitinginin 100. yılı dolayısıyla resim ve seramik sergisi

Anadolu'nun işgaline karşı haklı seslerini duyurmak amacıyla 10 Aralık 1919'da ilk kadın mitinginin gerçekleştirildiği Kastamonu'da 100. yıl etkinlikleri kapsamında resim ve seramik sergisi açıldı.

Üniversiteli Kadınlar Derneği Kastamonu Şubesi tarafından resim ve seramikten oluşan yaklaşık 160 eserin yer aldığı sergi Rıfat Ilgaz Kültür Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Sergide eseri bulunanlardan Ceyda Çoksezen, gazetecilere yaptığı açıklamada, Leman Bengü, Sabriye Aral ve Latife Ergün’ün eserlerinden oluşan serginin bir ay açık kalacağını söyledi.

Sergide, farklı ürünlerin yer aldığını belirten Çoksezen, "Olağanüstü güzel bir sergi salonu burası. Kastamonuluları sergimize bekliyoruz." dedi.

- Serginin geliri öğrencilere bağışlanacak

Sergide bulunan eserlerin bir bölümün satılmaya başladığını aktaran Çoksezen, "Sergide satılan eserlerin gelirleri Üniversiteli Kadınlar Derneğinin okuttuğu öğrencilere verilecek. Onların eğitimine katkı sağlamış olacağız." diye konuştu.

Türk kadınının isterse her şeyi başaracağını kaydeden Çoksezen, "İlk kadın mitinginin 100. yıl dönümü nedeniyle böyle anlamlı bir günde sergimizi açtık. İlgi güzel, umarım artarak devam eder." ifadelerini kullandı.

Açılışa Vali Yaşar Karadeniz, Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, Garnizon Komutanı Personel Albay Gamze Aydoğdu, kurum müdürleri ve sanatseverler katıldı.

PARTNERAradan tam 37 yıl geçti ama hala... Aradan tam 37 yıl geçti ama hala...
Piyanist Clara Schumann'ın doğumunun 200. yılı CRR'de kutlanacakPiyanist Clara Schumann'ın doğumunun 200. yılı CRR'de kutlanacak
Uşak Valisi Funda Kocabıyık, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldıUşak Valisi Funda Kocabıyık, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kastamonu resim sergisi seramik sergi sergi

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Şahsiyet dizisinin konusu ne, yönetmeni ve oyuncuları kimler?

Şahsiyet dizisinin konusu ne, yönetmeni ve oyuncuları kimler?

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hayvancılık yapan Fatma Öncel prematüre buzağıya evinde bakıyor

Hayvancılık yapan Fatma Öncel prematüre buzağıya evinde bakıyor

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Camgöz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Camgöz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Van Kalesi’nin ’aynasına’ ziyaretçi akını

Van Kalesi’nin ’aynasına’ ziyaretçi akını

Netflix'in ikinci Türk dizisi"Atiye"nin galası yapıldı

Netflix'in ikinci Türk dizisi"Atiye"nin galası yapıldı

"Zamanın Mirası Fotoğraf Sergisi" açıldı

"Zamanın Mirası Fotoğraf Sergisi" açıldı

MDOB "Aşk İksiri" operasını sahneledi

MDOB "Aşk İksiri" operasını sahneledi

“2. Türk Dünyası Filmleri Haftası” başladı

“2. Türk Dünyası Filmleri Haftası” başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.