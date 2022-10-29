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Kat kat kabaran kruvasan tarifi! Kruvasan nasıl yapılır?

29.10.2022 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransız mutfağına ait lezzetler tüm dünya tarafından sevilerek tüketiliyor. Özellikle kahvaltı kültürleri oldukça önemli olan Fransızların kruvasanı çok beğeniliyor. Kruvasan hem tatlı hem de tuzluyla mükemmel uyum sağlıyor. Evde kruvasan nasıl yapılır? merak ediyorsanız bu tarife göz atabilirsiniz.

Kat kat kabaran kruvasan tarifi! Kruvasan nasıl yapılır?
Tarif Puanı
Teşekkürler!
Puanınız alınmıştır.
Kaç adet 12
Hazırlık Süresi 55dk
Pişirme Süresi 15dk
Kalori/Porsiyon 308kal

Fransız lezzetleri denildiğinde ilk akla gelenlerden olan kruvasan pastanelerin ve fırınların gözdesi oluyor. Kat kat kabaran kuruvasanların evde yapılamayacağını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Evde yapılan kuruvasan eşsiz bir lezzete sahip oluyor.

MALZEMELER

  • 500 gram un
  • 1 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı
  • 1/2 paket yaş maya
  • 250 ml. süt
  • 1/4 su bardağı toz şeker
  • 1,5 tatlı kaşığı tuz
  • Hamuru açmak için:
  • 200 gram tereyağı
  • Üzeri için:
  • 1 adet yumurta sarısı

TARİF

  • Elediğiniz unu mutfak tezgahı üzerine alın. Orta kısmını parmak uçlarınızla havuz şeklinde açın.
  • Ortada kalan boşluğa tuz ve toz şekeri alın. Ilık durumda olan sütü ekleyin. Küçük parçalara ayırdığınız yaş mayayı katın ve orta kısımda bulunan malzemeleri yavaş yavaş parmak uçlarınızla karıştırın.
  • Yaş maya, toz şeker ve tuz; ılık sütün sıcaklığında çözüldüğünde eritilmiş tereyağını ekleyin. Kenar kısımda kalan unu azar azar iç kısma alarak karıştırın.
  • Bu aşamada metal bir spatula kullanabilir ve sıvı durumda olan tüm malzemeyi una yedirebilirsiniz.
  • Tüm malzeme özleştiğinde pürüzsüz, elastik ve yumuşak bir hamur elde etmiş olmalısınız. Hazırladığınız hamuru, üzerine temiz bir mutfak bezi örttükten sonra oda ısısında 30 dakika kadar mayalandırın.
  • Bu esnada mutfak tezgahına streç film serin. Hamuru açmak için kullanacağınız tereyağını streç film üzerine alın ve bir merdane yardımıyla dikdörtgen şeklinde açın. Üzerine streç film örtüp, donması için derin dondurucuya kaldırın.
  • İki katı kadar mayalanan hamuru, unladığınız mutfak tezgahı üzerine aldıktan sonra bir merdane yardımıyla açın. Hamurun içindeki hava kabarcıklarını bu aşamada gidecek ve hamur daha kolay açılacaktır.
  • Büyük bir dikdörtgen şeklinde açtığınız hamurun orta kısmına derin dondurucuda bekleyen ve dikdörtgen şeklinde açtığınız tereyağını yerleştirin. Tereyağlı hamuru ortadan ikiye katladıktan sonra unlanmış mutfak tezgahı üzerinde merdane yardımıyla tekrar açın.
  • Hamurun üzerine yapışan fazla unları bir fırça yardımıyla aldıktan sonra hamuru dikdörtgen şeklinde katlayıp, streç film ile sardıktan sonra buzdolabına kaldırın. 30 dakika kadar bekletin.
  • Dolaptan aldığınız hamuru hafif bir şekilde unlanmış mutfak tezgahı üzerinde, uzun bir dikdörtgen şeklinde açıp katladıktan sonra yine streç film ile sarıp buzdolabına kaldırın ve 30 dakika kadar bekletin.
  • Dolapta bekleyen hamuru unlanmış mutfak tezgahı üzerine alın. Katlarını açıp merdane yardımıyla uzun bir dikdörtgen şeklinde açın. Ardından uzunlamasına ortadan ikiye kesin. Elde ettiğiniz hamur parçalarını birbiri üzerine kapattıktan sonra merdane yardımıyla üzerlerinden son bir kez geçin.
  • Keskin bir bıçak yardımıyla hamuru verev şeklinde kesip, üçgen hamur parçaları elde edin. Hamurları geniş kısımlarından yuvarlayarak uç kısımlarına doğru rulo şeklinde sarın.
  • Kruvasan şeklini yakaladınız. Hamurları yağlı kağıt ile kaplanmış fırın tepsisine aralıklı olarak yerleştirin. Küçük bir kapta çırptığınız yumurta sarısını bir fırça yardımıyla üzerlerine sürün.
  • Pişmeye hazır durumda olan kruvasanları son bir kez mayalanmaları için bu şekilde oda ısısında bekletin. Fırını 180 derece ısıtın.
  • Tepsi mayalanmasını da tamamlayan kruvasanları önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15 dakika, üzerleri renk alana kadar pişirin. Ilık olarak kahvaltıların yanı sıra kahvenin yanında gururla servis edin, sevdiklerinizle paylaşın.

AFİYET OLSUN!


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