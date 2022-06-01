Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Katar prensi Abdülaziz bin Halide Al Sani’nin eski eşinin gizemli ölümü! “Eski kocam çocuklarımı taciz ediyor” demişti

Katar prensi Abdülaziz bin Halide Al Sani’nin eski eşinin gizemli ölümü! “Eski kocam çocuklarımı taciz ediyor” demişti

01.06.2022 09:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Katar prensi Abdülaziz bin Halife Al Sani'nin eski eşi Kasia Gallanio, İspanya'nın Marbella kentinde ölü bulundu. Ölümünden kısa bir süre önce Gallanio, eski eşi Sani’nin çocuklarını taciz ettiğini iddia etmişti. Eski Katar Prensesi'nin ani bir şekilde gelen ölümü şüpheleri arttırdı.

Katar prensi Abdülaziz bin Halide Al Sani’nin eski eşinin gizemli ölümü! “Eski kocam çocuklarımı taciz ediyor” demişti

Katar emirinin amcası olan Abdülaziz bin Halife Al Sani’nin eski eşi Kasia Gallanio, “Eski eşim çocuklarıma uygunsuz bir şekilde dokunuyordu” iddiasından sonra Marbella kentindeki evinde ölü bulundu. Gallanio’nun aşırı dozdan hayatını kaybettiği belirtilirken yakın çevresi, kadının hayatı boyunca uyuşturucu madde kullanmadığını söyleyerek soruşturmanın derinleştirilmesini istedi. Gallanio’un cansız bedeninde yapılan incelemeler sonucunda hiçbir fiziksel yara ve ize rastlanmadı.

İngiliz Kraliyet Ailesi'nin asla kullanmadığı 6 kelime!İngiliz Kraliyet Ailesi'nin asla kullanmadığı 6 kelime!

BOŞANMALARI SANCILI OLMUŞTU

1

2004 yılında tanıştıktan kısa bir süre sonra evlenen Sani ve Gallanio, 3 çocuk sahibi olduktan sonra boşanmaya karar verdi. Boşanma aşamasının oldukça sancılı geçtiği ikili nafaka ve velayat konularında uzlaşma sağlayamadı.

2

İspanya’nın çok okunan gazetelerinden El Pais, Gallanio’nun en küçük kızının annesine ulaşamaması üzerine İspanyol polisine haber verildiği ve 45 yaşındaki kadının kendi evinde ölü bulunduğunu aktardı.

kapak2

Fransız Le Parisien gazetesi ise, Paris mahkemesinin 19 Mayıs’ta Gallanio’nun nafaka taleplerini reddettiğini ve genç kadının birkaç aydır hastanede tedavi olduğunu aktardı. Fransız gazetesi, Gallanio’nun sinir krizleri geçirdiğini yazdı.

İngiliz Kraliyet Ailesi’nin dizi ve filmlere konu olan tuhaf kuralları!İngiliz Kraliyet Ailesi’nin dizi ve filmlere konu olan tuhaf kuralları!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İğrenç olay! Tacizciden para aldı, bir de tecavüzü izledi İğrenç olay! Tacizciden para aldı, bir de tecavüzü izledi
Toplantıda cinsel ilişkiye girdiler! Kamerayı açık unutunca...Toplantıda cinsel ilişkiye girdiler! Kamerayı açık unutunca...
Sadece yüzde 1’lik kesim görebiliyorSadece yüzde 1’lik kesim görebiliyor
Anahtar Kelimeler:
Katar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

“O kadar zenginim ki 41 yaşında emekli olacağım”

“O kadar zenginim ki 41 yaşında emekli olacağım”

Mezarlıkta cinsel ilişkiye girdiler! Bir de o anları paylaştılar

Mezarlıkta cinsel ilişkiye girdiler! Bir de o anları paylaştılar

“Kim Kardashian’ın seks kasetlerini canlandırıyoruz”

“Kim Kardashian’ın seks kasetlerini canlandırıyoruz”

Ölüm döşeğindeki babasını dinleyip evinin hanımı oldu!

Ölüm döşeğindeki babasını dinleyip evinin hanımı oldu!

İlginizi Çekebilir

Adeta saatli bomba! Kendinizi zehirlemekten vazgeçin

Adeta saatli bomba! Kendinizi zehirlemekten vazgeçin

Türk erkeklerinin yüzde 31’i bu yüzden ölüyor!

Türk erkeklerinin yüzde 31’i bu yüzden ölüyor!

Klasik giyimi hayat tarzı haline getiren erkekler için 2000 TL altı klasik saat önerileri

Klasik giyimi hayat tarzı haline getiren erkekler için 2000 TL altı klasik saat önerileri

Karısının kendisini aldattığını düşündü! Kafasını kesip...

Karısının kendisini aldattığını düşündü! Kafasını kesip...

Gazından sonra şimdi de göğüs terini satıyor

Gazından sonra şimdi de göğüs terini satıyor

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.