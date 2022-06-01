Katar prensi Abdülaziz bin Halide Al Sani’nin eski eşinin gizemli ölümü! “Eski kocam çocuklarımı taciz ediyor” demişti

Katar emirinin amcası olan Abdülaziz bin Halife Al Sani’nin eski eşi Kasia Gallanio, “Eski eşim çocuklarıma uygunsuz bir şekilde dokunuyordu” iddiasından sonra Marbella kentindeki evinde ölü bulundu. Gallanio’nun aşırı dozdan hayatını kaybettiği belirtilirken yakın çevresi, kadının hayatı boyunca uyuşturucu madde kullanmadığını söyleyerek soruşturmanın derinleştirilmesini istedi. Gallanio’un cansız bedeninde yapılan incelemeler sonucunda hiçbir fiziksel yara ve ize rastlanmadı.

BOŞANMALARI SANCILI OLMUŞTU

2004 yılında tanıştıktan kısa bir süre sonra evlenen Sani ve Gallanio, 3 çocuk sahibi olduktan sonra boşanmaya karar verdi. Boşanma aşamasının oldukça sancılı geçtiği ikili nafaka ve velayat konularında uzlaşma sağlayamadı.

İspanya’nın çok okunan gazetelerinden El Pais, Gallanio’nun en küçük kızının annesine ulaşamaması üzerine İspanyol polisine haber verildiği ve 45 yaşındaki kadının kendi evinde ölü bulunduğunu aktardı.

Fransız Le Parisien gazetesi ise, Paris mahkemesinin 19 Mayıs’ta Gallanio’nun nafaka taleplerini reddettiğini ve genç kadının birkaç aydır hastanede tedavi olduğunu aktardı. Fransız gazetesi, Gallanio’nun sinir krizleri geçirdiğini yazdı.



