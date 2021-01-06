Katar'a uygulanan ablukanın kalkması Orta Doğu ve Türkiye için ne anlama geliyor?

"ABD'deki yönetim değişimi, Suudi Arabistan'ı nihayetinde bu durumu kabullenmeye itti. Zaten ambargoyu devam ettirmenin bedeli gittikçe yükseliyordu ve bir getirisi yoktu. Şimdi Veliaht Prens bu adımla Washington'a, bölgede yapıcı bir rol oynadığı mesajını ve iyi niyet beyanını bu adımla gösteriyor."

Londra'daki King's College'da Ortadoğu Çalışmaları Enstitüsü'nde görevli Dr. Andreas Krieg, Katar'ın hiçbir zaman bu 13 maddeyi kabul etmeyeceğini, orantısız bu taleplerin gerçekçi olmadığını söylüyor:

Peki 5 Haziran 2017'de uygulamaya başladıkları ablukanın kaldırılması için 13 şartları olduğunu duyuran bu ülkeler, şartların hiçbiri yerine getirilmemiş görünürken neden politika değişikliğine gitti?

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır ile Katar arasındaki diplomatik kriz, dün Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi'nde imzalanan bildirgiyle sona erdi. 3,5 yıldır Suudi Arabistan öncülüğünde Katar'a abluka uygulayan dört ülke, hava sahalarını ve sınırlarını Katar'a açacağını duyurdu.

'Suudi Arabistan için çok önemli bir taviz'

BBC Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Krieg, bunun karşılığında Katar'ın Suudi Arabistan için hiç de azımsanmayacak bir adım attığını söylüyor:

"Katar'ın yabancı diplomatlarla görüşmelerinde ve medya üzerinden Suudi Arabistan'a yönelttiği eleştirilerin tonunu düşürmeyi kabul etmesi de Suudi Arabistan için çok önemli bir taviz."

'Biden dönemi yaklaşırken olumlu bir mesaj vermek istediler'

Washington-DC merkezli jeopolitik risk danışmanlık merkezi Körfez Ülkeleri Analizleri'nin CEO'su Giorgio Cafiero da, Trump döneminde sadece kendi çıkarına hizmet eden dış politika gündemlerini agresif şekilde uygulayan bu ülkelerin, Biden dönemi yaklaşırken olumlu bir mesaj vermek için bu adımı attığı görüşünde.

BBC Türkçe'ye konuşan Cafiero'ya göre, Doha'nın ambargoya rağmen hayatta kalması ve bazı alanlarda güçlenmeyi başarması da, Suudi Arabistan ve BAE'yi "Ben buradan ne kazanıyorum?" sorusunu sormaya itti.

Ambargo uygulayan dört ülke ile Katar; İran, Yemen'deki çatışmalar, Libya'daki iç savaş gibi birçok bölgesel konuda hâlâ taban tabana zıt politikalar izliyor ve farklı tarafları destekliyor. Bu şartlar altında uzlaşma nasıl sağlandı, bundan sonra neler olacak?