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Kate Hudson filtrelerle uğraştı! Bomba paylaşım

11.04.2021 08:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Kate Hudson, yüzünü ağır bir botoks ve dolgu seansından geçmiş gibi gösteren bir filtreyle çekilen videosuyla Instagram takipçilerini önce şaşırttı sonra da güldürdü.

Kate Hudson filtrelerle uğraştı! Bomba paylaşım

Kate Hudson sosyal medyayı salladı. Bir filtre uygulamasıyla oynayan Hudson herkesi şaşırttı.

Başlangıçta video için kullanılan filtreyi bilmeyen oyuncu nasıl göründüğünü fark etmedi. Fakat çekim bittikten sonra halini gören yıldız, o görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Bu paylaşımıyla da takipçilerini epey güldürdü. Onun bu ilginç paylaşımına takipçilerinden de hem yorum hem de beğeni yağdı.

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Videoda Hudson, bir yemek masasında otururken görülüyor. Yıldızı görüntüleyen kişi ona önce ellerini yüzünden çekmesini söylüyor. Sonra da ortaya sanki Kate Hudson yüzüne ağır bir botoks ve dolgu işlemi yaptırmış gibi görünüyor. Filtre yüzünden nasıl göründüğünün farkında olmayan Hudson karşısındakine "Ne yaptığını anlamaya çalışıyorum" diyor.

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Kate Hudson, sonra çekilen videoyu görünce de Instagram sayfasında "Çocuklar, bırakın da yaşayayım" mesajıyla paylaştı. Ağır filtreli videoyu "filtresiz" etiketiyle paylaşması da takipçilerini güldürdü.

41 yaşındaki çç çocuk annesi Kate Hudson'ın çıkık elmacık kemikleri, şiş gözleri ve iki katına çıkmış dudakları videoda dikkat çekti.

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