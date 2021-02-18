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Kate Hudson iç çamaşırlarıyla dans etti

18.02.2021 11:54 | Son Güncelleme:
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Amerikalı oyuncu Kate Hudson dans videosuyla dikkat çekti. Güzel oyuncu sütyeniyle dans ettiği anlarla beğeni topladı.

Oscar ödüllü oyuncu Goldie Hawn ve müzisyen Bill Hudson'ın kızı olarak 19 Nisan 1979'da dünyaya gelen Kate Hudson, annesinin izinden giderek sinemada kendini kanıtladı. Şu sıralar sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Hudson dans videosuyla gündemde.

Dans çalışmasına giderken kıyafetlerini unutan 41 yaşındaki aktris, krem rengi spor sütyeni ve yırtık kotuyla, stüdyoda dans ederken karın kaslarını gösterdiği bir video yayınladı.

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'O gün provaya geldim ve dans kıyafetlerini unuttum' diyen Kate Hudson'ın dansına beğeni yağdı.


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