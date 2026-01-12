Mynet Trend

YAZARLAR

Melike Durmaz

Yazarın Diğer Yazıları
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Köşe Yazıları

Kate Middleton, 44. doğum günü için duygusal bir video paylaştı

Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bazı doğum günleri vardır; pasta kesilip mum üflenmez, daha çok durup düşündüren yaş günleridir. Galler Prensesi Kate Middleton’ın 9 Ocak’ta girdiği 44 yaş, tam da böyle bir eşik. Bu yaş, bir rakamdan ibaret değil; geride bırakılan “en karanlık mevsim”in, sembolü olmuş durumda...

Melike Durmaz

Kate Middleton, 44. doğum günü için duygusal bir video paylaştı 1

Kraliyet ailesinin yıldız isimlerinden Galler Prensesi Kate Middleton, 44. yaş gününde yayımladığı video mesajla sadece doğum gününü değil, hayatının en zorlu dönemlerinden birini de geride bıraktığını ilan etti.

"En karanlık mevsim" olarak adlandırdığı kanserle mücadele sürecinin ardından gelen bu özel paylaşım, sosyal medyada da gündem oldu.

Doğum gününü video mesajla kutladı

Catherine, kişisel projesi olarak gördüğü “Doğa Ana” (Mother Nature) serisinin kış temalı final videosunu paylaştı. 2024 boyunca süren kanser tedavisinin ardından yaklaşık bir yıl önce hastalığı yendiğini açıklayan Prenses, videoda doğanın insan ruhunu onaran gücünü ön plana koymuş.

Video, yeşil kasketi ve aynı tonlardaki paltosuyla Windsor'daki yeni evlerinin yakınlarındaki Berkshire'da yaptığı sabah yürüyüşünden görüntüler içeriyor.

Kışın sessiz, karlı ve biraz da hüzünlü manzaraları eşliğinde kendi sesiyle anlatım yapan Catherine, izleyenleri huzurlu bir atmosfere de sokuyor.

Kate Middleton, 44. doğum günü için duygusal bir video paylaştı 2

Yayımladığı videoda ilk kez hastalığıyla ilgili konuştu

Videoda yer alan bazı çarpıcı sözler, Prenses’in yaşadığı zorlu süreci de açıkça yansıtıyor. Prenses, "Her canlının nabzındaki fısıltıları dinlerken ne kadar minnettar olduğumu düşünüyorum", "İçimizdeki nehirlerin özgürce akmasına izin verelim; korkular yıkanıp arınsın" ve "Gözyaşlarımızla barışıp hayatta olmanın gerçek anlamını yeniden keşfetmeliyiz" sözleriyle öne çıkıyor.

Galler Prensesi bu video aracılığıyla verdiği mesaj, bir kraliyet mensubunun ötesinde, ağır bir hastalıkla yüzleşmiş bir insanın içten itirafları olarak karşılık buldu. Sosyal medya, Prenses’e yönelen sevgi ve destek mesajlarıyla adeta dolup taştı. Özellikle kanserle mücadele eden ya da bu süreci geride bırakmış takipçileri, Kate’in içtenliğini öne çıkardı.

Bu video, sıradan bir doğum günü mesajının ötesinde; Kate Middleton’ın hem kamusal görevlerine hem de özel yaşamına sağlığına kavuşarak döndüğünün en güçlü işareti olarak yorumlanıyor. O zaman bize de Prenses'e sağlıklı, mutluluk dolu ve huzurlu bir ömür dilemek düşüyor.

Mutlu yıllar Catherine!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Babasını öldürüp kireçlemiş: 4 ay havuz deposunda saklamış!Babasını öldürüp kireçlemiş: 4 ay havuz deposunda saklamış!
Apartman dairesinde insan kalıntıları bulunduApartman dairesinde insan kalıntıları bulundu

Diğer Yazarlarımız

Nilgün Akbıyık

Nilgün Akbıyık

Birden fazla yorgun hissediyorsak beden bize ne söylüyor? Son yazıları İncele

Diğer Haberler

Birden fazla yorgun hissediyorsak beden bize ne söylüyor?

Birden fazla yorgun hissediyorsak beden bize ne söylüyor?

Yağın karanlık yüzü: Aşırı kızartma tüketimine dikkat

Yağın karanlık yüzü: Aşırı kızartma tüketimine dikkat

Aşırı tuz tüketimi: Sadece tansiyonu değil kanser riskini de artırıyor

Aşırı tuz tüketimi: Sadece tansiyonu değil kanser riskini de artırıyor

Yanmış yiyeceklere dikkat! Lezzet uğruna görmezden gelinen risk

Yanmış yiyeceklere dikkat! Lezzet uğruna görmezden gelinen risk

Tadı şekerli ama zararı büyük! Tatlı alışkanlığın ağır bedeli

Tadı şekerli ama zararı büyük! Tatlı alışkanlığın ağır bedeli

Görünmeyen tehlike: İşlenmiş etler! Kalın bağırsak kanseri riskini artırıyor

Görünmeyen tehlike: İşlenmiş etler! Kalın bağırsak kanseri riskini artırıyor

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.