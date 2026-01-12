Kate Middleton, 44. doğum günü için duygusal bir video paylaştı

Kraliyet ailesinin yıldız isimlerinden Galler Prensesi Kate Middleton, 44. yaş gününde yayımladığı video mesajla sadece doğum gününü değil, hayatının en zorlu dönemlerinden birini de geride bıraktığını ilan etti.

"En karanlık mevsim" olarak adlandırdığı kanserle mücadele sürecinin ardından gelen bu özel paylaşım, sosyal medyada da gündem oldu.

Doğum gününü video mesajla kutladı

Catherine, kişisel projesi olarak gördüğü “Doğa Ana” (Mother Nature) serisinin kış temalı final videosunu paylaştı. 2024 boyunca süren kanser tedavisinin ardından yaklaşık bir yıl önce hastalığı yendiğini açıklayan Prenses, videoda doğanın insan ruhunu onaran gücünü ön plana koymuş.

Video, yeşil kasketi ve aynı tonlardaki paltosuyla Windsor'daki yeni evlerinin yakınlarındaki Berkshire'da yaptığı sabah yürüyüşünden görüntüler içeriyor.

Kışın sessiz, karlı ve biraz da hüzünlü manzaraları eşliğinde kendi sesiyle anlatım yapan Catherine, izleyenleri huzurlu bir atmosfere de sokuyor.

Yayımladığı videoda ilk kez hastalığıyla ilgili konuştu

Videoda yer alan bazı çarpıcı sözler, Prenses’in yaşadığı zorlu süreci de açıkça yansıtıyor. Prenses, "Her canlının nabzındaki fısıltıları dinlerken ne kadar minnettar olduğumu düşünüyorum", "İçimizdeki nehirlerin özgürce akmasına izin verelim; korkular yıkanıp arınsın" ve "Gözyaşlarımızla barışıp hayatta olmanın gerçek anlamını yeniden keşfetmeliyiz" sözleriyle öne çıkıyor.

Galler Prensesi bu video aracılığıyla verdiği mesaj, bir kraliyet mensubunun ötesinde, ağır bir hastalıkla yüzleşmiş bir insanın içten itirafları olarak karşılık buldu. Sosyal medya, Prenses’e yönelen sevgi ve destek mesajlarıyla adeta dolup taştı. Özellikle kanserle mücadele eden ya da bu süreci geride bırakmış takipçileri, Kate’in içtenliğini öne çıkardı.

Bu video, sıradan bir doğum günü mesajının ötesinde; Kate Middleton’ın hem kamusal görevlerine hem de özel yaşamına sağlığına kavuşarak döndüğünün en güçlü işareti olarak yorumlanıyor. O zaman bize de Prenses'e sağlıklı, mutluluk dolu ve huzurlu bir ömür dilemek düşüyor.

Mutlu yıllar Catherine!